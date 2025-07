Com festa da torcida, Remo já está no Mangueirao para encarar o Avaí-SC

A delegação do Clube do Remo chegou em grande estilo no Mangueirão para a partida contra o Avaí-SC na noite desta quinta-feira (24). Com o apoio do Fenômeno Azul, que protagonizou uma grande festa na chegada do time, com direito a famosa “Rua de Fogo”, o Leão vai em busca dos três pontos para se manter no G4.

Para o confronto com o time catarinense, o técnico António Oliveira continua sem poder contar com o zagueiro Klaus, que sofreu traumatismo cranioencefálico e fraturas no nariz e na órbita do olho. O jogador passou por cirurgia e segue em recuperação. A boa notícia para o treinador azulino é o retorno do volante Luan Martins, que cumpriu suspensão automática e está novamente à disposição.

RETROPESCTO FAVORÁVEL

As equipes já se enfrentaram 11 vezes ao longo da história. Nesse confronto direto, o Remo venceu cinco partidas, contra quatro triunfos do Avaí, e apenas dois jogos terminaram empatados.

CONFRONTO DIRETO

No duelo de Leões, Remo e Avaí estão separados por apenas um ponto. O time paraense possui 26 pontos, já o adversário tem 25 pontos. A bola rola às 21h35, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B, com transmissão da Rádio Liberal +.