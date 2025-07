André Alves assume cargo de CEO da Confederação Brasileira de Basketball

André Alves é o novo CEO da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Com vasta experiência em gestão esportiva, Alves é atualmente CEO do Clube do Remo e tem passagens pelo Paysandu Sport Club, onde implementou projetos de modernização e crescimento de receitas. Além disso, atuou como Secretário Executivo do Esporte no Ministério da Cidadania, com foco no fortalecimento das políticas públicas esportivas.

Alves tem também uma carreira consolidada no setor privado, como sócio de empresas de consultoria e marketing esportivo, e na organização de grandes eventos e captação de patrocínios. Ele chega à CBB para dar continuidade ao trabalho da gestão de Marcelo Sousa e Fábio Deschamps, com a missão de profissionalizar ainda mais a administração e ampliar a competitividade do basquete brasileiro.

“Vamos trabalhar com profissionalismo, transparência e gestão, construindo sobre a base sólida e os avanços que o basquete conquistou nos últimos anos”, afirmou o novo CEO.

Com uma trajetória marcada pela reestruturação administrativa e captação de recursos, Alves já tem uma relação de longa data com o basquete, tendo participado da organização de competições internacionais e eventos como Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Seu conhecimento dos desafios do esporte e a experiência em gestão de alto nível o tornam apto para liderar a confederação em sua nova fase.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)