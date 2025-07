Remo reencontra o Avaí na Série B 26 anos após goleada de 7 a 1; confira

O Remo enfrenta o Avaí-SC nesta quinta-feira (24), no Mangueirão, em duelo válido pela 18ª rodada da Série B. O confronto é o primeiro em cerca de quatro anos e traz boas lembranças para os azulinos e amargas para os avaianos. Isso porque o Leão Azul já aplicou uma goleada de 7 a 1 sobre os catarinenses há 26 anos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A goleada histórica ocorreu em 9 de setembro de 1999. Os times se enfrentaram pela 12ª rodada da Série B daquele ano. O Remo, jogando em casa, contou com o apoio da torcida e fez valer a vantagem.

Guga, Ney Sorvetão (2x), Neto, Anderson, Balão e Júlio César marcaram os gols do triunfo histórico do Leão Azul naquela ocasião.

VEJA MAIS

Ao todo, Remo e Avaí se enfrentaram 11 vezes, com vantagem para o time azulino, que tem uma vitória a mais que o adversário. Até o momento, foram cinco triunfos para a equipe paraense, contra quatro do Leão da Ilha, e apenas dois jogos terminaram empatados.

O primeiro duelo entre os clubes ocorreu em 1974, pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, quando o Leão Azul foi derrotado por 3 a 0. Já o último confronto foi em 2021, pela Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, e o clube paraense venceu por 2 a 1, no Baenão.

Remo e Avaí se reencontram nesta quinta-feira (24), no Mangueirão, às 21h35. A partida é importante para a briga pelo G-4 de ambos os times. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.