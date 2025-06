Antes da COP30, Belém recebe Festival 'Muita Onda' e Cúpula de Jovens da Amazônia

A cidade de Belém começa a viver o clima da COP30 com uma série de eventos programados ao longo dos próximos meses, preparando o terreno para a conferência climática que acontecerá em novembro. Entre os destaques da agenda pré-COP está a terceira edição do Festival Muita Onda, que promete agitar a capital paraense com música, arte e sustentabilidade.

O line-up ainda será divulgado oficialmente, mas já se sabe que uma das atrações é uma rapper muito querida pelo público, reforçando o compromisso do festival com a representatividade e a valorização da cena cultural amazônica.

Outro destaque é a Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia, prevista para acontecer em setembro, mês em que se celebra a Amazônia. O encontro reunirá 20 jovens de diferentes estados da região, que vão debater temas como justiça climática, políticas públicas, inovação sustentável e protagonismo juvenil nos espaços de decisão.

Tanto o festival quanto a cúpula fazem parte de uma série de ações para envolver a população na construção de uma COP30 participativa e plural. Os detalhes e programações completas dos eventos devem ser divulgados em breve.