Gabiel Leone e Carla Salle serão pais; casal quer manter gestação longe dos holofotes

Carla Salle chegou na pré-estreia de Guerreiros do Sol, novela original Globoplay nesta quarta-feira (11), surpreendendo a todos. Ela exibiu sua barriguinha de grávida. A atriz está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Gabriel Leone.

A artista explicou em entrevista para a Quem, que não expôs a gestação nas redes sociais porque quer manter esse momento longe dos holofotes.

"A gente está muito feliz. É um momento muito especial da nossa vida. E como a gente sempre teve a vida [pessoal] muito privada, muito particular, a gente prefere manter entre nós. Se eu posso dizer alguma coisa, é só que estou muito feliz", declarou Carla.

O casamento dela com Gabriel aconteceu há pouco mais de um ano e a cerimônia foi super intimista. Eles estão juntos desde 2016.