Gabriel Leone e Carla Salle se casam em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

Juntos há oito anos, os atores Carla Salle e Gabriel Leone oficializaram a união no último sábado (18), em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. O casamento dos dois artistas foi realizado à luz do dia, em um almoço no campo para a família. Leone e Carla se conheceram no réveillon de 2016, em uma viagem para a Chapada da Diamantina, na Bahia.

À Vogue, a atriz disse que o momento vai além da celebração do amor dos dois, podendo ser um sentimento de gratidão pelos seus pais. "As pessoas que nos colocaram no mundo, nos conduziram a sermos quem somos hoje", falou.

Gabriel, que usou vestes em tons claros, explicou que o branco está ligado à relação do casal com a natureza. “O casamento aconteceu na floresta, onde nos sentimos protegidos e conectados com as nossas crenças. O branco simboliza esse elo”, afirmou o artista.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)