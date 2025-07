Zé Felipe e VirgInia voltaram? Foto deles juntos em aniversário agita web

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe celebraram nesta quinta-feira (10/07) os 10 meses de vida do filho caçula, José Leonardo. Em uma festa íntima do tema "safari" e em casa, a família celebrou mais um mêsversário da criança e divulgaram fotos em uma publicação compartilhada no Instagram.

"Dia de safariii por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê mta saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz!! Sua familia te ama muito", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

No carrossel de fotos postado, Virginia e Zé Felipe posaram juntos ao lado dos filhos e o clique deu o que falar na internet, com os internautas cogitando o retorno do casal. "Tomara que voltem em nome de Jesus, família linda", disse uma fã. "Peguei um susto, abri o insta e pah, foto deles juntos,achei que era textao de reconciliação", confessou outra pessoa. "Certeza que já estão juntos de novo", afirmou a terceira.