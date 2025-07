Suposta risada de Vini Jr. em goleada do Real Madrid causa indignação em torcedores

A goleada de 4 a 0 sofrida pelo Real Madrid para o PSG, na tarde desta quarta-feira (9), que eliminou os merengues das semifinais da Copa do Mundo de Clubes, gerou um misto de frustração e revolta entre torcedores e a imprensa espanhola. No entanto, o placar elástico, com três gols sofridos antes dos 25 minutos do primeiro tempo, parece ter sido apenas o estopim para uma polêmica ainda maior: uma suposta risada do atacante brasileiro Vinícius Júnior no banco de reservas.

A cena, captada pela transmissão do confronto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mostra Vinicius Júnior no banco de reservas, já substituído, em um momento que foi interpretado por muitos como um riso. A imagem rapidamente se espalhou e inflamou os ânimos da torcida madridista, que já estava irritada com a performance do time.

O portal "Real Madrid Confidencial", especializado na cobertura do clube, publicou uma matéria com o título contundente: "A imagem de Vinicius que indignou a torcida do Real Madrid no meio do jogo PSG x Madrid é inaceitável". Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e majoritariamente negativa.