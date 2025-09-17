Zé Felipe e Ana Castela publicam fotos parecidas e levantam mais rumores sobre romance

O cantor Zé Felipe e a boiadeira Ana Castela agitaram os fãs nesta terça-feira (16) após publicarem uma foto parecida e no mesmo horário em seus perfis do Instagram. Nas imagens, os dois estão montados em um cavalo com a mesma música romântica de fundo “You’re Still the One”, que é um clássico de Shania Twain.

Após os stories dos dois serem publicados exatamente às 23h23, os fãs do casal começaram a levantar novas especulações de que Ana Castela e Zé Felipe estariam mesmo juntos como um casal. “Casalzão sertanejo vindo aí?”, questionou uma pessoa. “Se não é indireta, não sei o que é”, escreveu outra internauta.

O detalhe que mais chamou a atenção dos seguidores, além das poses parecidas com o cavalo, foi a letra da canção “You’re Still the One”, que ambos colocaram como fundo musical. “Eles disseram: 'Eu aposto que eles nunca darão certo'. Mas apenas olhe para nós seguindo em frente. Nós ainda estamos juntos, continuamos firmes e fortes. Você ainda é o único”, diz uma parte da letra traduzida para o português.

Rumores sobre romance

Os boatos e as especulações sobre o romance entre Zé Felipe e Ana Castela iniciaram no dia 29 de julho, quando os dois teriam se encontrado no parque da Disney, que fica localizado em Orlando, nos Estados Unidos. Na época, ambos teriam aproveitado o momento para tirar férias e descansar fora do país.

Após os rumores, a cantora Ana Castela publicou um vídeo em suas mídias sociais debochando da situação e depois negou que ela e Zé estariam juntos. A mãe da artista, Michele Castela, também teria se manifestado durante esse período, afirmando que sua filha e o cantor sertanejo realmente não estavam vivendo um romance.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)