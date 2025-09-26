Zé Felipe e Ana Castela planejam viagem ao Pantanal após shows, diz colunista

Ana Castela e Zé Felipe estariam organizando uma viagem ao Pantanal. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a programação inclui atividades para que ambos aproveitem o período juntos, acompanhados de familiares e amigos.

A agenda começará nesta sexta-feira (26), logo após a apresentação de Ana no Rodeio de Jaguariúna, em São Paulo. Após o evento, o suposto casal seguirá para Goiânia, em Goiás, cidade onde reside Zé Felipe, que servirá como ponto de partida para a viagem.

A viagem contará com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo a Boiadeira, o ex-marido de Virginia Fonseca, Poliana Rocha e Leonardo. O grupo deve passar o fim de semana explorando a região do Pantanal.