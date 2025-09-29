Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Zé Felipe e Ana Castela chamaram atenção dos fãs nesta segunda-feira (29/9) ao aparecerem de mãos dadas durante um passeio pelo Pantanal, no Mato Grosso. A foto compartilhada pelo cantor nas redes sociais intensificou os rumores sobre um possível relacionamento entre os dois, que atualmente divulgam juntos a música “Sua Boca Mente”.

A viagem contou com a presença de Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe, que também compartilharam registros da estadia, mostrando momentos descontraídos e de proximidade entre os artistas.

Durante os dias de descanso, Ana Castela aproveitou para experimentar a pesca pela primeira vez. “Meu primeiro peixe!”, celebrou a cantora em suas redes sociais, compartilhando fotos e vídeos do momento.

Em tom bem-humorado, ela brincou: “Peguei até um tubarão, mas não coube na foto”, recorrendo à inteligência artificial para aumentar o tamanho do peixe. Zé Felipe reagiu à publicação com um emoji de choro de rir e um coração.

Rumores de romance

O gesto de proximidade entre Zé Felipe e Ana Castela alimentou a curiosidade do público. O cantor está solteiro desde maio, após encerrar o casamento de cinco anos com a influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos.

Ana, por sua vez, não assumiu novos relacionamentos desde o fim definitivo do namoro com Gustavo Mioto, no final de 2024.

Apesar da intimidade e dos gestos de carinho, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre um possível romance.