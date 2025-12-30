Capa Jornal Amazônia
Marvel divulga teaser completo de 'Vingadores: Doutor Destino' com Thor em destaque; assista

Um dos filmes mais aguardados do estúdio tem lançamento agendado para 18 de dezembro de 2026

Gabrielle Borges
fonte

Filme irá explorar arco paternal do Deus do Trovão (Reprodução/Youtube)

Thor, o famoso Deus do Trovão está de volta para alegria de seus fãs e dos amantes do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, em tradução) .

A Marvel Studios surpreendeu o público ao divulgar um novo teaser oficial de "Vingadores: Doutor Destino" (Avengers: Doomsday), o aguardado megaevento do Universo Cinematográfico Marvel, previsto para 2026 e que promete impactar diretamente o multiverso.

O teaser mostra Chris Hemsworth retomando o papel de Thor, mas com uma grande novidade: o herói não luta sozinho. O destaque do teaser é a presença de Amor (Love), sua filha adotiva, que surge como nova parceira de batalha do Deus do Trovão. O vídeo confirma que o arco paternal de Thor, iniciado em seu último filme solo, terá papel central na trama.

Veja o teaser completo

As cenas revelam o Vingador original treinando e enfrentando inimigos ao lado da jovem, indicando uma relação intensa de pai e filha e uma dinâmica poderosa na luta contra a nova ameaça global do MCU.

Expectativas de fãs e retorno dos irmãos Russo na direção

A expectativa em torno de Vingadores: Doutor Destino é altíssima, não apenas pelo retorno do elenco clássico, mas também por quem assume a direção do projeto. O quinto filme dos Vingadores será comandado pelos Irmãos Russo, cineastas responsáveis por alguns dos maiores sucessos da Marvel Studios, como Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019).

O novo filme dos Vingadores tem a estreia marcada para 18 de dezembro de 2026.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Cultura

cinema

os vingadores

filmes da marvel

universo cinematográfico marvel
