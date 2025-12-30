Marvel divulga teaser completo de 'Vingadores: Doutor Destino' com Thor em destaque; assista

Thor, o famoso Deus do Trovão está de volta para alegria de seus fãs e dos amantes do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, em tradução) .

A Marvel Studios surpreendeu o público ao divulgar um novo teaser oficial de "Vingadores: Doutor Destino" (Avengers: Doomsday), o aguardado megaevento do Universo Cinematográfico Marvel, previsto para 2026 e que promete impactar diretamente o multiverso.

O teaser mostra Chris Hemsworth retomando o papel de Thor, mas com uma grande novidade: o herói não luta sozinho. O destaque do teaser é a presença de Amor (Love), sua filha adotiva, que surge como nova parceira de batalha do Deus do Trovão. O vídeo confirma que o arco paternal de Thor, iniciado em seu último filme solo, terá papel central na trama.

Veja o teaser completo

As cenas revelam o Vingador original treinando e enfrentando inimigos ao lado da jovem, indicando uma relação intensa de pai e filha e uma dinâmica poderosa na luta contra a nova ameaça global do MCU.

Expectativas de fãs e retorno dos irmãos Russo na direção

A expectativa em torno de Vingadores: Doutor Destino é altíssima, não apenas pelo retorno do elenco clássico, mas também por quem assume a direção do projeto. O quinto filme dos Vingadores será comandado pelos Irmãos Russo, cineastas responsáveis por alguns dos maiores sucessos da Marvel Studios, como Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019).

O novo filme dos Vingadores tem a estreia marcada para 18 de dezembro de 2026.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.