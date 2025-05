Marvel divulga trailer da série 'Coração de Ferro'; assista

"Substituta do Homem de Ferro" na Marvel, a série Coração de Ferro teve o primeiro trailer no Disney+ divulgado. Na prévia, lançada nesta quarta-feira, 14, Riri Williams (Dominique Thorne) se envolve em um esquema suspeito para financiar suas criações após retornar de Wakanda e deixar a prestigiada universidade MIT.

A heroína foi introduzida no MCU em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, escrito e dirigido por Ryan Coogler. O cineasta, cujo trabalho mais recente, Pecadores, foi um sucesso de crítica e bilheteria, assina a produção-executiva da série.

Além de Dominique Thorne no papel titular, Coração de Ferro conta ainda com Anthony Ramos (Twisters), Alden Ehrenreich (Oppenheimer), Zoe Terakes (Nove Desconhecidos), Manny Montana (Westworld) e Lyric Ross (This Is Us) em seu elenco.

Coração de Ferro estreia em 24 de junho no Disney+.