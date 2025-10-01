Capa Jornal Amazônia
Soprano brasileira é condecorada pelo rei Charles III; veja como foi

Estadão Conteúdo

A soprano brasileira Gabriella di Laccio foi condecorada nessa terça-feira, 30, pelo rei Charles III, com a honraria de Membro da Ordem Mais Excelente do Império Britânico. O reconhecimento se dá por seu trabalho com a Donne, fundação cujo propósito é trazer reconhecimento para mulheres no cenário musical.

O título que Gabriella recebe é concedido desde 1917 pelo Reino Unido para personalidades que executam serviços notáveis à nação em suas respectivas áreas de atuação. Ela também é detentora de um recorde no Guinness Book pela mais longa transmissão ao vivo de música acústica.

Em suas redes sociais, a soprano postou uma foto da honraria, que é concedida por meio de uma medalha. "Obrigada a todos que fazem parte da minha jornada. Sinto-me verdadeiramente abençoada", disse.

A Donne foi fundada em 2018 por acaso, quando a cantora de ópera encontrou em um sebo uma enciclopédia de mulheres compositoras e relatou conhecer muito pouco sobre o universo, em uma entrevista concedida ao programa Mulheres Reais, da Rádio Eldorado.

"Naquele momento eu me senti muito ignorante. Achei que eu era a musicista mais ignorante do mundo. Aos poucos, fui descobrindo a riqueza da música e das histórias dessas mulheres ... Eu queria tirar o nome delas daquela enciclopédia, fazer de uma forma que fosse menos acadêmica, que fosse bem fácil de achar. Foi uma caixa de Pandora que se abriu na minha vida e depois daquilo nunca mais se fechou."

Sobre a honraria, ela também comentou que "é uma grande emoção": "Estou bem emocionada, acho que vai ser um dia muito lindo, de muita alegria, quero que o Brasil saiba que eu vou estar trazendo o País comigo, no meu coração."

