O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Príncipe William confirma presença na COP 30 como representante do rei Charles III

Herdeiro do trono britânico participará da Cúpula de Líderes Mundiais e de compromissos ambientais durante a conferência em Belém

Hannah Franco
fonte

Príncipe William vem a Belém representar rei Charles III na COP30; entenda (Instagram/@theroyalfamily)

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, estará em Belém em novembro como representante do rei Charles III na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O príncipe participará da Cúpula de Líderes Mundiais, marcando presença em compromissos ligados à agenda ambiental do Reino Unido.

Antes de chegar à capital paraense, William estará no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro, para a cerimônia do Earthshot Prize, prêmio criado por ele em 2020 e considerado uma das mais importantes premiações do mundo na área de sustentabilidade. O evento será realizado no Museu do Amanhã. No dia seguinte, 6 de novembro, ele seguirá para Belém, onde participará da COP30 representando o pai, Charles III.

Em comunicado oficial, o Palácio de Kensington detalhou que o príncipe participará de diversos compromissos relacionados ao meio ambiente, incluindo atividades vinculadas ao Earthshot Prize e ao programa United for Wildlife (Unidos pela Vida Selvagem), da Royal Foundation. A nota ainda informou que mais detalhes sobre a agenda do herdeiro do trono britânico seriam divulgados oportunamente.

Segundo informações do portal britânico Daily Mail, William estava “ansioso” para prestigiar a COP30 e considerou a visita ao Brasil como uma oportunidade ideal para realizar a cerimônia do Earthshot Prize no país, em reconhecimento aos esforços ambientais. Antes do Brasil, a África do Sul recebeu a premiação.

No Reino Unido, eventos preparatórios destacaram o papel do país na proteção ambiental. No Museu de História Natural, William e o rei Charles III participaram de exposições sobre conservação florestal e reuniões com líderes de empresas e instituições ligadas à proteção do meio ambiente. Filmes e apresentações mostraram projetos britânicos de preservação da natureza.

COP 30
