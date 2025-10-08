Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém recebe encontro gratuito sobre Justiça Climática e Justiça Social em preparação para a COP 30

Com o tema “Justiça Climática é Justiça Social: descolonizando a agenda climática", o evento será realizado na tarde de quinta-feira (9).

O Liberal
fonte

O evento gratuito tem como tema “Justiça Climática é Justiça Social: descolonizando a agenda climática”. (Imagem: Canva)

No dia 9 de outubro de 2025, Belém será palco do encontro aberto “Justiça Climática é Justiça Social: descolonizando a agenda climática”, iniciativa que busca reunir entidades da sociedade civil, acadêmicos e defensoras e defensores públicos em um espaço de escuta e diálogo sobre os desafios da justiça climática e social na Amazônia.

A atividade é organizada pela Associação das Mulheres Defensoras Públicas do Brasil (AMDEFA), pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (ANADEF) e pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP), com o apoio da FACI Wyden. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente.

O encontro se propõe a ser um espaço interativo e democrático, no qual representantes de diferentes setores poderão compartilhar experiências, percepções e propostas em torno da agenda climática e de justiça social, considerando os impactos da crise ambiental no cotidiano das populações amazônidas. A perspectiva é de que o diálogo contribua para a construção de uma pauta coletiva em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que ocorrerá em novembro, na cidade de Belém, em 2025.

Para Jeniffer Rodrigues, presidenta da AMDEFA, descolonizar a agenda climática significa colocar a Amazônia no centro das decisões, valorizando saberes tradicionais e construindo políticas enraizadas no território, em vez de impor soluções externas que não dialogam com a realidade local. Ela destaca que a escuta da sociedade é fundamental para que a COP 30 reflita demandas concretas – como acesso à água, saúde, saneamento e moradia – e consolide uma agenda de justiça climática que inclua equidade social, gênero e direitos humanos.

Segundo Jeniffer, as mulheres exercem um papel central nesse processo, sobretudo negras, indígenas e ribeirinhas, que atuam na linha de frente da crise climática, desenvolvendo soluções comunitárias e trazendo a perspectiva do cuidado como política pública, garantindo que o debate seja não apenas técnico, mas também humano e socialmente justo.

Para o presidente da ADPEP, Bruno Braga, a iniciativa reforça o compromisso da Defensoria Pública com a defesa dos direitos humanos e ambientais: “A Amazônia é protagonista nesse debate. Realizar um encontro como este em Belém é fundamental para garantir que as vozes da região, sobretudo das populações mais vulneráveis, estejam no centro da construção da agenda da COP 30. O Seminário Pré-COP busca assegurar que essas comunidades tenham seu direito de voz respeitado e que as decisões internacionais sejam pautadas pela realidade local, em toda a sua diversidade.”

image Bruno Braga é o atual presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP). (Imagem: Divulgação)

Ele acrescenta que o impacto do encontro deve ir além da conferência: “A expectativa é que esse processo de construção coletiva aproxime ainda mais entidades e sociedade civil, fortalecendo a diversidade amazônica e promovendo um desenvolvimento justo, inclusivo e sustentável”, finaliza.

Serviço

Evento: Justiça Climática é Justiça Social – Descolonizando a agenda climática

Data: 9 de outubro de 2025

Horário: 14h às 18h

Local: Auditório da FACI Wyden (Tv. dos Tupinambás, 461 – Batista Campos, Belém/PA)

Inscrições gratuitas em https://doity.com.br/justica-climatica-e-justica-social

COP 30
.
