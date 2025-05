Em fórum da COP30, Helder Barbalho defende justiça social como base da justiça climática

O governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu que o Brasil e o mundo só alcançarão justiça climática se garantirem condições para que haja justiça social, a partir de políticas públicas inclusivas e participativas. O governador citou exemplos de iniciativas implementadas pelo Pará, construídas a partir dessas premissas, nesta sexta-feira (30), durante o Fórum Lide COP30, realizado no município de Bonito, Mato Grosso do Sul.

O evento reuniu líderes empresariais, especialistas e autoridades para debater o protagonismo do Brasil na 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada na capital paraense em novembro deste ano.

O governador abriu seu discurso destacando o pioneirismo do Pará na implementação do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, que será entregue no segundo semestre deste ano, e reforçou a importância de iniciativas que mantêm a floresta viva.

“Queremos impulsionar a bioeconomia como um dos pilares da economia verde no Pará”, afirmou. “Paralelamente, desenvolvemos a estratégia do mercado de carbono, com o Plano Jurisdicional de REDD+, essencial para a transição energética e a redução de emissões. O mundo inteiro busca cumprir suas metas, e nós estamos preparados para oferecer soluções.”

Outro ponto destacado foi a concessão da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, em Altamira, para reflorestamento. “O Brasil não cumprirá suas NDCs apenas zerando o desmatamento. É preciso restaurar áreas que já foram degradadas. E o Pará lidera esse processo com a primeira concessão de restauro do país, feita na B3. São 10 mil hectares concedidos por 40 anos, onde o privado fará reflorestamento, captura de carbono e manejo florestal”, ressaltou.

O governador também abordou a rastreabilidade da pecuária como um dos desafios fundamentais para reduzir emissões. “Noventa e seis por cento das emissões do Pará vêm do uso do solo, principalmente da pecuária. Não podemos criminalizar uma atividade que é vocação do Brasil. Por isso, adotamos a rastreabilidade individual do rebanho, do nascimento até o abate, e projetamos que, até o fim de 2026, 100% da pecuária paraense estará rastreada”.

Ele citou como exemplo a parceria recém-firmada com o Carrefour. “O Carrefour, que até pouco tempo estava no centro de discussões sobre possíveis embargos à carne brasileira, agora prioriza a compra da carne do Pará, justamente pela credibilidade do nosso programa de rastreabilidade”, destacou.

Para o governador, essa transformação econômica, ambiental e social precisa ser reconhecida internacionalmente. “Não podemos ser vistos como os únicos responsáveis pela estabilidade climática, enquanto as sociedades locais pagam essa conta. A Amazônia é central para o equilíbrio do clima, mas lá vivem 29 milhões de pessoas que precisam de emprego, renda, dignidade e qualidade de vida”, defendeu.

“Nós só teremos justiça climática se tivermos justiça social. Cuidar das pessoas é fundamental para construir um modelo de desenvolvimento que envolva quem vive na Amazônia e no Brasil”, frisou o governador Helder.

Michel Temer, ex-presidente do Brasil, disse estar confiante no avanço dos preparativos para a COP em Belém, destacando o trabalho realizado pelo governo.

“Helder Barbalho tem estado muitas vezes comigo e dizendo dos preparativos todos que ele faz lá em Belém do Pará, para recepcionar o mundo, porque o mundo todo estará no Brasil, particularmente no Estado do Pará, em novembro deste ano. E fico tranquilíssimo. Quando ouço o Helder Barbalho, eu vejo que o Estado está preparadíssimo para receber a COP30. Em segundo lugar, eu digo sempre ao Helder Barbalho, que o Estado do Pará, neste momento, é uma força motriz para a preservação, para a conservação e para o enaltecimento do meio ambiente no Brasil e no mundo”, disse o ex-presidente.

Helder Barbalho participou do painel de abertura ao lado de Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul; João Doria Jr, co-chairman do Lide; José Mail Rodrigues, prefeito de Bonito; Aurélio Rocha, presidente do Lide MS; João Dória Neto, presidente do Lide; Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide; Nelsinho Trad, senador, e Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

O evento também contou com a participação de nomes como Izabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil e Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do Brasil.

Hospedagem na COP30

Sobre hospedagem durante o evento, o governador citou os principais avanços que têm sido implementados nesse sentido.

“Nós estamos falando de um evento que deve gerar em torno de 50 mil pessoas ao longo dos 12 dias, sendo que, pelo histórico de Baku, a última COP, 24 mil pessoas adentraram ao evento no principal dia. A partir disto, concebemos estratégias de hospitalidade que vão desde a reforma e modernização dos hotéis existentes em Belém”, afirmou.

Helder Barbalho citou ainda atração de novos hotéis, parceria com plataformas de hospedagem por temporada, além da construção de uma Vila de Líderes.