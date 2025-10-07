Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP30 em Belém: mapas de acesso ao Parque da Cidade são divulgados para delegações e participantes

Para quem possui credencial de acesso à Blue Zone, será disponibilizado um transporte exclusivo, operando com 15 linhas de ônibus

Luciana Carvalho

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), os participantes do evento já podem consultar os mapas com rotas de acesso ao Parque da Cidade, local que sediará as discussões sobre a governança climática global. Um esquema especial de mobilidade urbana foi preparado em Belém (PA) para garantir praticidade e organização no deslocamento até o centro da conferência.

Blue Zone terá sistema de transporte dedicado

Para quem possui credencial de acesso à Blue Zone, será disponibilizado um transporte exclusivo, operando com 15 linhas de ônibus. A frota terá 250 veículos, sendo 40 elétricos e os demais com tecnologia Euro 6, que assegura baixa emissão de poluentes. O trajeto dos ônibus será direto até o Parque da Cidade, facilitando o acesso de participantes e delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema.

VEJA MAIS

image Qual ônibus passa no Parque da Cidade em Belém? Veja como chegar ao local
Descubra como ir de ônibus ao Parque da Cidade, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Os pontos de embarque e desembarque serão exclusivos e devidamente sinalizados com totens informativos ou wind banners. O sistema funcionará 24 horas por dia, de 1º a 23 de novembro, com acesso liberado somente para quem apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta da UNFCCC.

Em áreas da cidade que não forem atendidas por essas linhas exclusivas, os participantes poderão utilizar o transporte público convencional da prefeitura de Belém. O ponto mais próximo do Parque da Cidade fica na Avenida Almirante Barroso.

Desembarques e bloqueios de tráfego

Medidas especiais de segurança e controle de tráfego serão adotadas nos arredores do Parque da Cidade. Algumas vias de acesso terão bloqueios temporários e barreiras de fiscalização. Quem optar por chegar de táxi ou transporte por aplicativo deverá utilizar os pontos permitidos para embarque e desembarque, localizados na Avenida Visconde de Inhaúma e na Avenida Rômulo Maiorana.

Não haverá estacionamento disponível na área da conferência. Veículos particulares, como carros, ônibus e vans, deverão deixar os passageiros na Avenida Duque de Caxias, que funcionará exclusivamente como ponto de embarque e desembarque rápido, sem possibilidade de permanência.

Alternativas sustentáveis de mobilidade

A cidade de Belém oferece uma rede de ciclovias e ciclofaixas nas proximidades do Parque da Cidade. Participantes hospedados na região podem optar por modos de transporte sustentáveis, como bicicletas ou patinetes elétricos, para se deslocar até o local da conferência, em alinhamento com os valores ambientais defendidos pela COP30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop30

cop30 em belém

Parque da Cidade
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda