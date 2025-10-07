COP30 em Belém: mapas de acesso ao Parque da Cidade são divulgados para delegações e participantes

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), os participantes do evento já podem consultar os mapas com rotas de acesso ao Parque da Cidade, local que sediará as discussões sobre a governança climática global. Um esquema especial de mobilidade urbana foi preparado em Belém (PA) para garantir praticidade e organização no deslocamento até o centro da conferência.

Blue Zone terá sistema de transporte dedicado

Para quem possui credencial de acesso à Blue Zone, será disponibilizado um transporte exclusivo, operando com 15 linhas de ônibus. A frota terá 250 veículos, sendo 40 elétricos e os demais com tecnologia Euro 6, que assegura baixa emissão de poluentes. O trajeto dos ônibus será direto até o Parque da Cidade, facilitando o acesso de participantes e delegações hospedadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema.

Os pontos de embarque e desembarque serão exclusivos e devidamente sinalizados com totens informativos ou wind banners. O sistema funcionará 24 horas por dia, de 1º a 23 de novembro, com acesso liberado somente para quem apresentar a credencial da Blue Zone ou uma carta da UNFCCC.

Em áreas da cidade que não forem atendidas por essas linhas exclusivas, os participantes poderão utilizar o transporte público convencional da prefeitura de Belém. O ponto mais próximo do Parque da Cidade fica na Avenida Almirante Barroso.

Desembarques e bloqueios de tráfego

Medidas especiais de segurança e controle de tráfego serão adotadas nos arredores do Parque da Cidade. Algumas vias de acesso terão bloqueios temporários e barreiras de fiscalização. Quem optar por chegar de táxi ou transporte por aplicativo deverá utilizar os pontos permitidos para embarque e desembarque, localizados na Avenida Visconde de Inhaúma e na Avenida Rômulo Maiorana.

Não haverá estacionamento disponível na área da conferência. Veículos particulares, como carros, ônibus e vans, deverão deixar os passageiros na Avenida Duque de Caxias, que funcionará exclusivamente como ponto de embarque e desembarque rápido, sem possibilidade de permanência.

Alternativas sustentáveis de mobilidade

A cidade de Belém oferece uma rede de ciclovias e ciclofaixas nas proximidades do Parque da Cidade. Participantes hospedados na região podem optar por modos de transporte sustentáveis, como bicicletas ou patinetes elétricos, para se deslocar até o local da conferência, em alinhamento com os valores ambientais defendidos pela COP30.