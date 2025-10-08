Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governo do Pará abre edital para eventos do Pavilhão Pará na Green Zone durante a COP 30

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online, de 9 a 19 de outubro

Thaline Silva*
fonte

O Pavilhão Pará, na Zona Verde, visa destacar projetos, políticas e iniciativas climáticas inovadoras, conectando experiências locais a práticas globais (Raphael Luz/ Agência Pará)

O Governo do Pará, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), publicou nesta quarta-feira (8) um edital para a seleção de propostas de eventos que integrarão a programação do Pavilhão Pará na Green Zone, espaço destinado à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém.

A participação é aberta, voluntária e sem custos, com inscrições disponíveis até 19 de outubro de 2025, exclusivamente por formulário eletrônico. A iniciativa visa assegurar a representação ampla e diversificada da sociedade paraense na conferência internacional.

Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, “o Pavilhão Pará será uma vitrine para mostrar políticas públicas e práticas de sustentabilidade, reforçando o protagonismo da sociedade paraense e demonstrando que é possível conciliar desenvolvimento, ciência, pesquisa, floresta viva e inclusão social”.

As propostas devem incluir resumo da iniciativa, declaração assinada pelo dirigente da instituição, currículo resumido do(a) coordenador(a) do painel, título, temática, objetivos, instituição proponente, segmento representado, painelistas e dados de contato. Serão aceitas três modalidades:

Painéis Temáticos: debates com até quatro participantes e um moderador;

Apresentações Técnicas: exposição de experiências, projetos ou políticas públicas;

Reuniões Colaborativas: encontros institucionais, lançamentos e redes de cooperação.

Cada evento terá duração máxima de 50 minutos. As propostas serão analisadas por um Comitê Técnico do Governo do Estado, considerando critérios como pertinência temática, ação climática concreta, pluralidade, participação internacional e capacidade de mobilização. O resultado final será divulgado em 24 de outubro no site da Semas. Dúvidas podem ser enviadas para greenzonecop30@citsemas.pa.gov.br.

O Pavilhão Pará, localizado na Zona Verde, foi criado para dar visibilidade a projetos, políticas públicas, tecnologias e iniciativas climáticas inovadoras, conectando experiências locais a práticas globais de mitigação, adaptação e financiamento climático.

Durante a COP 30, o espaço terá programação diária com painéis, reuniões bilaterais, exposições e eventos temáticos, reunindo governos locais e subnacionais, setor privado, organizações não governamentais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, juventudes, academia e sociedade civil. A proposta é fortalecer redes de cooperação e promover soluções concretas para a crise climática, valorizando a floresta viva e modelos de desenvolvimento inclusivos e sustentáveis.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

