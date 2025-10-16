Capa Jornal Amazônia
Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

O Liberal
fonte

Markinho Duran, Fruta Quente e Nosso Tom se apresentam no Plural Fest (Divulgação - Divulgação - Luis Carlos)

Neste sábado, 18, ocorre a terceira edição do Plural Fest. O festival se consolida na cena musical, reafirmando a essência de valorizar e difundir a pluralidade rítmica, sonora e cultural do Pará. O Plural Fest é um encontro de estilos, histórias e talentos que refletem a riqueza artística de Belém e da Amazônia.

O evento acontece a partir das 21h, na Assembleia Paraense.

Nesta edição, o público será presenteado com três grandes atrações, cada uma representando um universo musical distinto — mas igualmente pulsante e autêntico. Entre as atrações está o pagode do grupo Nosso Tom. Com 25 anos de carreira, a banda oferece roupagens modernas e interpretações de clássicos da música paraense. O rock nacional e internacional ficará por conta do vibrante Markinho Duran, com sua vertente pop rock, apresentando um repertório repleto de clássicos e canções autorais. A noite de festa terá ainda o ritmo dançante da irreverente Banda Fruta Quente – com sua pegada caribenha inconfundível, trazendo uma mistura perfeita de ritmo, calor e alegria.

“O festival, sem dúvida, vai levar o público a uma experiência única. Você sai com a esposa, marido, amigos e familiares para curtir uma banda de que gosta e acaba conhecendo outros dois ritmos. Será incrível. Além disso, somos amigos dentro e fora do palco. Certamente teremos um público animado e disposto a conhecer a nossa pluralidade musical no nosso Estado, tudo em perfeita harmonia", afirmou o cantor Markinho Duran.

Com quase 40 anos de carreira, o cantor deu início à trajetória no auge da década de 1980, mais precisamente em 1987. Após ter as primeiras experiências em algumas bandas, a primeira de expressão da qual fez parte foi a “Violetha Púrpura”, uma das mais representativas do gênero rock da época na região. Mas foi em 1997 que Markinho seguiu em carreira solo, quando se consagrou como o maior representante do pop rock paraense. Ao longo da carreira, o cantor já gravou cinco CDs e dois DVDs, entre eles um autoral, gravado no Hangar, em 2007. Markinho chegou a se apresentar nas principais casas de shows de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar e divulgar seu trabalho nacionalmente.

Markinho já dividiu o palco com grandes artistas como Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira, entre muitos outros.

Assim como a estrada musical do artista é antiga, a da banda Fruta Quente também soma décadas. Com 35 anos de carreira, o grupo, originário da década de 1990, ficou conhecido por tocar em micaretas como Carnabelém, Parafolia e Marafolia. O grupo chegou a ter seu bloco próprio, intitulado Filhos da Fruta.

No Plural Fest, o Fruta Quente promete fazer um passeio por essas décadas de palco. "Nós, da Banda Fruta Quente, temos o nosso público, que curte o nosso ritmo. Mas, agora, será um prazer também ter os amigos do rock e do pagode dividindo o palco. Somos todos amigos. Tenho certeza de que será uma noite especial, em que vamos apresentar um show animado para os públicos na Assembleia Paraense. Venha você também fazer essa festa conosco e ver a pluralidade de sons", afirmou o cantor Heraldo Ramos, vocalista do grupo.

Agende-se

Data: sábado, 18
Hora: 21h
Local: Assembleia Paraense - Av. Alm. Barroso, 461

.
