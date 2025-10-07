Capa Jornal Amazônia
Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

Gabriel da Mota
fonte

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025. (Wagner Santana | O Liberal)

A noite de abertura do Círio de Nazaré 2025 está sendo marcada pelo "Bendito Encontro", um espetáculo de fé e música que reúne grandes nomes do segmento católico em homenagem à Rainha da Amazônia. O show ocorre na Praça Santuário, logo após a cerimônia de iluminação da Basílica, e já se consolidou como um momento amplamente aguardado no início da festividade.

No palco, apresentam-se aos devotos: Padre Cavalcante, Felipe Alcântara, Walmir Alencar (Adoração e Vida), Davison Silva e Rafael Morel. O grupo presta homenagens musicais à Padroeira do Pará, embalando a emoção que toma conta de Belém na semana do Círio.

Solidariedade e coreografia

Além da música, o Bendito Encontro promove uma campanha de solidariedade, arrecadando alimentos e materiais de limpeza. As doações são destinadas ao Hospital Ophir Loyola, em apoio à campanha Outubro Rosa.

A apresentação também conta com uma coreografia especial assinada por Rolon Ho, com o balé da Cia dos Cabanos.

