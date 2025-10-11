Círio 2025: fim de semana tem programação intensa em Belém
As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré começam cedo no sábado e seguem no domingo
O segundo fim de semana de outubro marca os momentos mais emocionantes da festividade do Círio de Nazaré 2025, em Belém. Com romarias que reúnem milhares de fiéis por terra, água e até sobre duas rodas, a programação começa na madrugada de sábado (11) e segue até o fim da manhã de domingo (12), quando ocorre a principal procissão do evento.
As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré começam cedo no sábado, às 5h30, com a Romaria Rodoviária, que parte da Igreja Matriz de Ananindeua em direção à capital. Às 9h, é a vez da tradicional Romaria Fluvial, que acontece nas águas da Baía do Guajará, com saída do Trapiche de Icoaraci.
Logo após, às 11h30, acontece a Moto Romaria, reunindo milhares de motociclistas na Praça Pedro Teixeira, em um percurso de fé e devoção pelas ruas de Belém.
Ao meio-dia, a imagem peregrina chega à Basílica-Santuário de Nazaré, onde ocorre a Descida da Imagem, momento simbólico em que a imagem original é retirada do altar para ser apresentada aos fiéis.
Às 16h30, no Colégio Gentil Bittencourt, acontece a Missa da Trasladação, e logo em seguida, às 17h30, tem início a Trasladação, procissão que leva a imagem de volta à Catedral da Sé, no centro histórico, preparando o trajeto para o grande Círio.
O grande dia do Círio de Nazaré
O domingo começa com a Missa do Círio, às 6h, na Catedral Metropolitana de Belém. Uma hora depois, às 7h, tem início a Procissão Principal do Círio de Nazaré, um dos maiores eventos religiosos do mundo, reunindo milhões de fiéis em um percurso de fé e devoção rumo à Basílica-Santuário.
Programação continua nos dias seguintes
A programação oficial do Círio segue no fim de semana seguinte, com eventos voltados para diferentes públicos.
Sábado, 11 de outubro: Romarias Rodoviária (5h30), Fluvial (9h) e Moto Romaria (11h30); Descida da Imagem (12h30) e Trasladação (17h30).
Domingo, 12 de outubro: Missa (6h) e grande procissão do Círio (7h) saindo da Catedral Metropolitana em direção à Basílica Santuário.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA