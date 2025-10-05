Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

O jovem baterista de 23 anos é conhecido especialmente por sua passagem pelo Suicidal Tendencies há alguns anos

Estadão Conteúdo
fonte

Greyson Nekrutman (Instagram @greyson_nekrutman)

Greyson Nekrutman, baterista conhecido por seu trabalho com o grupo Sepultura, foi anunciado como parte da nova formação da Trivium. Em uma postagem no Instagram, a banda americana de heavy metal deu as "boas-vindas" ao artista e destacou suas passagens por outros conjuntos como Heriot e Jinjer recentemente.

O perfil oficial do Sepultura no Instagram fez um comentário na postagem do anúncio: "Boa sorte, Greyson Nekrutman! Estamos orgulhosos e mal podemos esperar para tê-lo de volta em 2026!"

O jovem baterista de 23 anos é conhecido especialmente por sua passagem pelo Suicidal Tendencies há alguns anos. Em 2024, foi anunciado pelo Sepultura como substituto de Eloy Casagrande, que foi para o Slipknot.

A formação atual da banda Trivium, que foi fundada em 1999, é composta por Matt Heafy (vocalista/guitarrista), Corey Beaulieu (guitarrista) e Paolo Gregoletto (baixista), além do próprio Greyson Nekrutman (bateria).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Greyson Nekrutman

Trivium
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Grazi Massafera revela nomes de atores que a humilharam por ser ex-BBB

A atriz relembra preconceitos no início da carreira e nomeia veteranos que a rejeitaram

05.10.25 11h09

POLÊMICA

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'

Em stories, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto e ameaçou processar internautas por "calúnia"

04.10.25 12h23

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

EM BELÉM DO PARÁ

Sucessos dos Engenheiros do Hawaii embalam público em Belém com show de Humberto Gessinger

A apresentação ocorreu, na noite de sábado, na Assembleia Paraense; público lotou o espaço

05.10.25 10h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda