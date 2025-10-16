Victoria’s Secret Fashion Show: veja as brasileiras que desfilaram em 2025
O clássico desfile com Angels retornou em 2024 após cinco anos, com as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, que também marcaram presença nessa edição
O Victoria’s Secret Fashion Show, após cinco anos de pausa, retornou em 2024. A edição do clássico desfile em 2025 ocorreu na última quarta-feira, 15 de outubro. Entre as modelos que desfilaram com as peças da marca norte-americana, quatro brasileiras brilharam na passarela.
VEJA MAIS
Brasileiras no VS Fashion Show 2025
Adriana Lima
Adriana Lima, de 43 anos, é modelo veterana nos desfiles da Victoria’s Secret. A baiana foi Angel da marca de 1999 a 2018, faltando apenas na edição de 2009. Em 2024, ela foi a primeira brasileira anunciada.
Alessandra Ambrósio
A gaúcha Alessandra Ambrósio, de 43 anos, começou a desfilar como modelo da Victoria’s Secret um ano depois de Adriana Lima, em 2000. Até 2017, ela foi Angel e, em 2024, participou do show de retorno da marca.
Daiane Sodré
O time de modelos brasileiras da Victoria’s Secret tem mais uma baiana: Daiane Sodré. A modelo, de 32 anos, estreou nas passarelas da marca em 2025. Anteriormente, ela trabalhou para Ralph Lauren, Wella, Alo e outras grifes conhecidas.
Gabriela Moura
Gabriela Moura, de 21 anos, é influencer e natural de Niterói, Rio de Janeiro. A produtora de conteúdo, que acumula mais de 11 milhões de seguidores no TikTok, atualmente mora em Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos). Gabi, como é conhecida, foi convidada pela Victoria’s Secret para modelar no Fashion Show de 2025.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA