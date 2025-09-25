Confira 4 dicas de maquiagem para realçar peles pretas e pardas

Realçar a beleza natural das peles pretas e pardas passa pela escolha correta de produtos e técnicas de maquiagem que evidenciem a luminosidade e os contornos do rosto. Selecionar a base adequada, investir em corretivo de longa duração, usar tons de blush que tragam vitalidade e optar por batons intensos estão entre as principais recomendações de especialistas. Confira a seguir 4 dicas práticas para acertar na maquiagem!

1. Encontre a base no tom certo

A escolha da base é um dos passos mais importantes. Quando aplicada em tonalidade incorreta, pode deixar a pele acinzentada ou sem luminosidade. Para evitar erros, a orientação é identificar o subtom da pele — que pode ser quente, frio ou neutro — e testar o produto na linha do maxilar, de preferência sob luz natural.

Bases com fundo dourado ou neutro costumam garantir um acabamento mais iluminado e natural. Além disso, vale considerar o acabamento desejado, como matte, semi-matte ou radiante.

2. Corretivo próximo ao tom da pele

Para disfarçar olheiras e pequenas marcas, o ideal é escolher corretivos próximos ao tom da pele ou levemente mais claros. Tons muito claros podem causar o efeito “craquelado”. A dica é priorizar fórmulas de longa duração e manter a pele sempre hidratada para evitar acúmulo de produto.

3. Blush e iluminador que valorizem o tom

Cores como terracota, coral e vinho queimado são ideais para blush em peles pretas e pardas, pois criam contraste elegante e dão vitalidade à maquiagem.

Já os iluminadores em tons dourado, bronze ou cobre ajudam a refletir a luz de forma suave e realçar os pontos altos do rosto, evitando o efeito acinzentado.

4. Batons vibrantes para lábios marcantes

Batons em tons intensos e vibrantes, como vermelho, vinho e marrom, são grandes aliados para realçar os lábios. Combinar diferentes produtos, como batom, lápis de boca e gloss, também é uma estratégia para criar efeitos variados — técnica conhecida como lip combo.