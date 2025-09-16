Descubra e copie a make que marcou o show da Gloria Groove no The Town
Cantora apostou no novo tom de vermelho da Avon para sua segunda participação em um dos festivais mais aclamados do país
A cantora Gloria Groove chamou atenção no palco do The Town, no último sábado (14), com um visual marcante. Entre figurinos impactantes e uma performance cheia de energia, o destaque ficou para a maquiagem, em especial o batom vermelho usado durante o show transmitido pela TV Liberal.
O tom escolhido foi o Vermelho Radiante da linha Power Stay Matte Líquido da Avon, parte de uma nova coleção da marca lançada recentemente. Além do batom, a maquiagem incluiu base líquida matte, corretivo, delineador e o novo blush bouncy, também da Avon.
Look de longa duração acompanhou a energia do show
A produção buscou durabilidade e impacto visual, características importantes para apresentações como a do festival. Segundo Gloria, a maquiagem tem papel essencial na sua expressão artística.
"A maquiagem sempre foi uma forma de me expressar. Quando subo no palco com um batom vermelho como o Vermelho Radiante da linha Avon Power Stay, sinto que consigo transmitir força e autenticidade", afirmou a cantora em vídeo de bastidores divulgado pela VML Brasil.
A marca destaca que a escolha por Gloria Groove reflete a identidade da Avon, que aposta na maquiagem como ferramenta de estilo e liberdade há mais de duas décadas.
Veja os produtos usados por Gloria Groove no show
- Batom Avon Power Stay Vermelho Radiante – R$ 49,99: acabamento matte de longa duração por até 16h, com fórmula que não craquela e mantém cor intensa.
- Blush Avon Ultra Bouncy Red – R$ 59,90: textura macia, tom vermelho vibrante e alta pigmentação, indicado para todos os tons de pele.
- Corretivo Líquido Avon Power Stay – R$ 21,17: cobertura média, acabamento natural e aplicador preciso para uniformizar a pele.
- Base Líquida Matte Avon Power Stay – R$ 44,49: alta cobertura, acabamento matte com duração de até 24h, resistente ao calor e suor.
- Lápis Delineador em Gel Power Stay – R$ 41,39: textura cremosa, à prova d’água e disponível em cinco cores vibrantes.
