Mês das noivas: saiba como escolher o vestido perfeito

Conseguir casar em maio é uma grande missão para as noivas, tudo porque ele é o mês de quem vai subir ao altar, em decorrência da consagração de Maria. Para a igreja católica o matrimônio é o início da formação de uma nova família e o compromisso com a fé, e isso gera muita simbologia para as noivas.

Com o checklist cheio de demandas para ser cumprido, o que uma noiva deseja é estar bonita. Gabriella Pinto e Camila Duarte conseguiram realizar seus casamentos este mês em Belém e também mostraram vestidos belíssimos.

“O modelo do meu vestido já tinha em mente há muito tempo. Me inspirei no da Gabriela Pugliese. Quando vi na época do casamento dela, me apaixonei e desde então fiquei com ele em mente. Fizemos algumas alterações na parte de cima, para que desse certo com a estrutura do meu corpo. Sempre pensava que queria algo delicado, mas ao mesmo tempo que valorizasse o corpo e que fugisse um pouco do padrão princesa”, contou Gabriella.

A responsável pelo desenho e confecção do vestido foi Simone Abtibol. A estilista trabalha há quase três décadas realizando o sonho das noivas. Ela conta que no seu ateliê está abarrotado de vestidos sendo desenhados e costurados. “Mais do que nunca o fluido está em alta e sendo muito escolhido entre as noivinhas de plantão. Vestidos com bastante tecido sendo apenas fluido com leveza e um belo caimento, podendo ter ou não a sempre renda francesa ou renda chantilly, por ter o tule bordado, que está novamente na sua versão rebordado em vidrilho e flores 3D”, conta.

“Outra opção é o decote ombro a ombro que está em alta e valoriza o colo. Os vestidos estruturados com corselet lisos sem bordado na ziberline ou cetim italiano é um clássico que nunca some. A gente vê em muitos desfiles conceituados que as plumas estão sendo usadas agora em saias. Para os casamentos civis, o tubinho clássico nunca sai de moda, mas agora um longo desenhado está ganhando destaque. Mais enfim, sempre digo que noiva é um sonho e aquele vestido que você sonhou e ficou guardado como sendo o ideal para o seu evento é o perfeito”, acrescentou Simone Abitbol.

Estilista vê demanda de entrega de vestidos de noivas aumentar em maio. (Diego Santos)

O mercado tem apresentado essas tendências expostas pela estilista: renda bordada, corset aparente, silhuetas dos anos 60 e upcycling & vintage.

Como Simone Abitibol citou, escolher o vestido de noiva, não é uma missão fácil, mas muitas vezes existe uma química entre a peça e quem vai usar. Camila Duarte trouxe de São Paulo o seu look. “Escolhi o vestido de acordo com o estilo da festa, horário da cerimônia, mas na verdade o vestido me escolheu! Provei vários estilos e modelos até entender o que exatamente eu queria e no final foi um modelo bem diferente da minha ideia inicial. Me inspirei em referências de casamentos de dia, no campo, praia ou sítios, estilos de casamento mais leves e rústicos”, contou a noivinha.

O vestido de Camila foi feito sob medida no Ateliê Luit, de São Paulo. “Eu queria um modelo que ao mesmo tempo fosse simples, romântico e despojado, sem perder a elegância. Consegui tudo isso no modelo que escolhi. Eu simplesmente amei e me senti muito bem com ele. Ficou perfeito no meu corpo, me deixou super confortável para curtir a festa”, finalizou Camila, que casou no último final de semana.

Vestido do Ateliê Luit, de São Paulo (Blur Fotografia)