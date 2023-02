Cantor Pharrell Williams é o novo diretor criativo da Louis Vuitton

O rapper norte-americano Pharrell Williams foi anunciado pela Louis Vuitton como o novo diretor criativo da linha masculina da marca, nesta terça-feira (14). Ele já havia colaborado com a grife no passado. A primeira coleção do novo estilista será revelada em junho de 2023 durante a Semana de Moda Masculina de Paris, na França.

“Pharrell Williams é um visionário cujos universos criativos se expandem da música à arte e à moda, estabelecendo-se como um ícone cultural global nos últimos 20 anos. A maneira como ele rompe fronteiras nos vários mundos que explora alinha-se ao status da Louis Vuitton como uma maison cultural, reforçando seus valores de inovação, espírito pioneiro e empreendedorismo”, divulgou a grife francesa.

O novo CEO da Louis Vuitton, Pietro Beccari, disse: “Estou feliz em receber Pharrell de volta em casa, depois de nossas colaborações em 2004 e 2008 para a Louis Vuitton, como nosso novo diretor artístico masculino. Sua visão criativa além da moda sem dúvida levará a Louis Vuitton a um capítulo novo e muito empolgante.”

Apesar de ser conhecido no meio musical, Pharrell Williams tem experiências na moda. Ele já realizou parcerias com a Louis Vuitton, Moncler, Ladurée e Tiffany & Co. Ele também foi embaixador da Chanel, pela qual desfilou e estrelou campanhas dessa marca e também da Adidas. E, em 2015, ele foi nomeado ícone fashion pelo Conselho dos Designers de Moda da América.

Pharrell vai suceder Virgil Abloh, que uniu o streetwear ao toque clássico da marca francesa. Ele foi o primeiro estilista preto a ser contratado pela Louis Vuitton e pelo grupo francês LVMH.