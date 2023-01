Janja: primeira dama mostra todo protagonismo através da moda

Desde o início da campanha política de Lula, Janja Lula da Silva mostrava que o protagonismo da primeira dama seria muito mais ativo. No casamento dos dois, ela apontava uma comunicação única em seu modo de vestir, o posicionamento da socióloga se mostrava em peças usadas por ela.

A responsável por organizar a festa da posse também mostrou ao lado do presidente que o papel da primeira dama será fundamental, significativo e importante. O terninho usado foi feito em crepe de seda vintage, tingida naturalmente com caju e ruibarbo e bordada com palhas brasileiras, nas barras, bordados feitos por bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, da região de Seridó, no Rio Grande do Norte.

O terninho de alfaiataria, colete e calça pantalona, foram idealizados pelas estilistas Helô Rocha e Camila Pedroza. Nos pés, ela usou os mesmos sapatos do casamento, confeccionados manualmente em couro, por artesãs, e assinados por Juliana Bicudo.

“Na minha opinião, a primeira dama saiu daquela imagem dos saltos e dos vestidos, de estar ali se mostrando subordinada ao cargo do marido, que é presidente, de submissa aos olhos do público, agora ela mostra protagonismo. Ao vestir um terno, mas com detalhes femininos e uma calça, que historicamente é uma vestimenta masculina, ela mostra que é uma mulher empoderada e vai ter voz de poder sim no governo. Acho que isso foi uma das mensagens que ela quis passar usando essa roupa”, avalia Neto Navarro, que é criador de imagem (produtor, maquiador, stylist, diretor criativo).

Janja já avisou que durante os quatro anos vai abrir mão do salto e usar mais tênis. Nas caminhadas da primeira dama, ainda na campanha de Lula, ela usava bastante esse tipo de calçado, combinando com blazers e blusas com as imagens do presidente. “Ali ela estava comunicando que mesmo usando roupas formais para as reuniões, estava próxima ao povo, junto com ele, já que todo mundo estava usando a mesma blusa que ela. Acho que isso agrega, ela estava mostrando que acredita e confia na política que o presidente ia fazer”, explica o profissional.

Para Neto Navarro, Janja e Lula usam a moda a seu favor, tudo casado em harmonia para passar uma mensagem. “Esse governo vai ser dos dois, não vai ser só dele. Ela vai ter muita influência em muita coisa. Na posse ela veio falar assim: ‘eu também tenho poder, mas eu não estou anulando o poder dele. A gente vai governar junto aqui’”, avalia Neto.