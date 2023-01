Janja usa conjunto de seda de Helô Rocha para posse de Lula

A nova primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, escolheu um conjunto de seda na cor bege e aplicações de bordados em palha dourada e prateada para participar da cerimônia de posse de Lula, neste domingo, 1o de janeiro, em Brasília.

O modelo é assinado pela estilista Helô Rocha em conjunto com as bordadeiras de Timbaúba, do sertão do Rio Grande do Norte, que usaram palhas brasileiras nas aplicações. As bordadeiras de Timbaúba são as mesmas que fizeram os bordados do vestido de casamento de Janja com Lula, em maio de 2022.

O conjunto usado por Janja na posse do terceiro mandato de Lula, é composto por um blazer acinturado e basque com leve cauda, usado com colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada.

As peças foram feitas em crepe de seda vintage tingidas naturalmente com cajú e ruibarbo.

Janja completou o visual com um brinco chamado Pitanga, da marca Flavia Madeira.

O cabelo e a maquiagem são assinados por Jake Falchi.