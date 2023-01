Posse de Lula: Chef paraense assina prato no jantar que será servido por Lula e Janja a convidados

Foi divulgado na internet, na tarde deste domingo (01/01), o cardápio do jantar que será servido logo após a posse de Lula, em Brasília. A surpresa no cardápio foi a presença de vários itens da culinária paraense, entre eles, o bolinho de piracuí, feito pelo chef paraense Saulo Jennings, do restaurante Casa de Saulo.

O menu, assinado por chefes renomados de diversas parte do país, privilegia ingrediente típicos do Brasil e da cultura local. Para completar os itens paraenses, como pudim de tapioca, churros de tapioca com vatapá e mousse de cupuaçu. Veja o cardápio completo.

Cardápio do Jantar após a posse (Reprodução)

Kátia Barbosa, que já foi jurada do reality Mestre do Sabor, e já esteve no Círio de Nazaré pela "Varanda da Fafá", assina o bolinho de feijoada, enquanto é de Ieda Matos o pudim de tabuleiro de tapioca. Há, entre as opções de doces, também churros de tapioca com vatapá, da chef Morena Leite.

