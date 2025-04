Modelos paraenses desfilam no SPFW levando a Amazônia e o Pará para a passarela

O São Paulo Fashion Week 2025 celebra 30 anos com a edição N59. Até o dia 11 de abril, um line-up repleto de momentos marcantes acontece nos espaços externos do JK Iguatemi e da Casa Higienópolis. Os 17 desfiles desta temporada destacam diversidade, inovação e o DNA criativo de marcas que são referência no cenário da moda nacional.

Nesta terça-feira (08), a Normando, marca originalmente paraense que aposta na sustentabilidade na confecção de suas peças, realizou seu desfile no JK Iguatemi. Esta é a segunda vez que a marca participa da semana de moda paulistana. Comandada por Marco Normando e Emídio Contente, a marca levou o inverno amazônico para a passarela.

Na plateia, Lucy Alves, Mateus Pires e João Guilherme foram alguns dos famosos que conferiram a coleção, todos vestindo a marca paraense para a ocasião. Representando o público paraense, também estiveram presentes a cantora Gaby Amarantos, a Rainha das Rainhas 2024 Fernanda Costa e a coreógrafa e bailarina Aline Dias.

Dira Paes estreando no SPFW. (RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Na passarela, além de apresentar peças com inspiração amazônica, a Normando contou com modelos locais para mostrar a coleção. Entre elas, estavam algumas já consagradas e outras estreantes. As paraenses Carol Ribeiro e Dira Paes desfilaram pela marca, que trouxe a coleção Chove nos Campos de Cachoeira, baseada no livro homônimo do escritor paraense Dalcídio Jurandir. O romance é considerado uma peça fundamental da literatura brasileira, especialmente dentro da vertente regionalista, retratando de forma sensível e crítica a vida no interior da Amazônia.

A atriz estava desfilando pela primeira vez no evento. “Mais uma estreia, dessa vez no SPFW. Que emoção e frio na barriga cruzar a passarela para a Normando. Recebi o convite dos queridos e talentosos @marconormando e @emidiocontente e aceitei... Claro... Além de celebrar a moda com o DNA amazônida, é uma felicidade poder fazer algo diferente, artístico, bonito como a moda, que gosto muito e admiro tanto. Foi lindo de viver”, escreveu Dira no seu perfil no Instagram.

Fazendo também a sua estreia no evento, a modelo Maria Carolina, de 24 anos, desfilou pela marca. Atualmente moradora de São Paulo, ela enfrenta os desafios de se destacar na carreira de modelo. Em 2024, ela fez uma temporada internacional na Índia, representando o Pará.

“Desfilar pela primeira vez foi algo inesquecível. Um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim: nervosismo, alegria, gratidão e uma sensação profunda de realização. Foi ali que percebi que todo o esforço, as noites mal dormidas e a dedicação estavam valendo a pena. Atrás daquele momento, tem uma história de luta, de trabalho duro e de sonhos que começaram lá no Norte, bem longe dos grandes centros da moda. Mais do que estar na passarela, eu senti que estava representando muitas meninas que, assim como eu, vêm de lugares onde as oportunidades nem sempre chegam fácil. E isso me encheu de orgulho”, contou emocionada.

A modelo usou um vestido com estampa "Campo Queimado".

“Agora meu foco é continuar crescendo na profissão seguir fazendo campanhas, editoriais e me preparar para novas temporadas, inclusive fora do Brasil. Quero usar minha trajetória pra abrir portas para outras meninas do Norte que sonham em ser modelos. Mostrar que é possível, sim, sair da nossa região e ocupar espaços que historicamente não nos foram dados. A representatividade importa, e eu quero ser essa ponte entre o sonho e a realização”, pontua Maria Carolina.

Desfilando pela segunda vez no SPFW, a belenense Carliane Paixão fechou o desfile da marca paraense. Ela retornou da Europa exclusivamente para este trabalho. Com 28 anos, Carliane é destaque no mercado internacional, já tendo desfilado seis vezes consecutivas para a Bottega Veneta. Foi eleita Top Newcomer 23 e Breakout Season 24 pelo Models.com, além de ter estrelado desfiles para Givenchy, Vivienne Westwood, Diesel, Nina Ricci e Helmut Lang.

Carliane foi revelada pelo concurso Beleza na Comunidade e, atualmente, é representada pela JOY Management, de Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, os mesmos empresários da supermodelo Lais Ribeiro.

Ela usou dois vestidos, sendo um deles um Jacquard preto jacaré com saia de tafetá de seda e faixas de Zideline. "Para mim sempre é um prazer poder fazer shows e trabalhos no meu país e mais ainda uma marca do Pará, onde nasci. Eu moro na Europa e às vezes é difícil eu poder vir ao Brasil , então estou feliz por poder participar", diz Carliane.

Para encerrar o desfile, Dira Paes subiu na passarela ao lado de Marco Normando e Emídio Contente.