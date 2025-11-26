Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição ‘Isac Tembé’ segue aberta ao público na Casa Ikeuara, em Belém

Acervo reúne fotos, objetos e canto tradicional, e integra programação que também inclui obras de mais de 80 povos da Amazônia

Amanda Martins
fonte

Isac Tembé (Divulgação)

A Casa Ikeuara, localizada no bairro do Reduto, em Belém, segue recebendo visitantes interessados em conhecer a exposição Isac Tembé”, aberta ao público até o fim de 2025. O espaço pode ser visitado de segunda a sábado, das 9h às 18h, e se apresenta como uma opção para turistas que chegam à cidade no período pós-Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) e também para moradores que buscam atividades culturais. A mostra reúne fotografias, objetos pessoais, documentos e registros sonoros relacionados ao jovem líder Tembé-Tenetehara, assassinado em 2021. O caso teve repercussão nacional e foi denunciada por organizações como a APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e o Cimi (Conselho Indigenista Missionário) como exemplo da escalada de violência contra lideranças indígenas na Amazônia.

VEJA MAIS

image Guilherme Arantes anuncia turnê '50 Anos-Luz' e confirma show em Belém em 2026
Cantor lança álbum novo junto à turnê comemorativa e revisita sucessos marcantes

image Algodoal recebe Feira Cultural 2025 com foco na valorização da cultura africana
A programação ocorrerá na próxima quinta-feira (27)

image Alane Dias conclui curso de Teatro, no Rio, e revela estar gravando primeiro filme
Trabalho final da turma foi uma montagem de Domingos Oliveira pela Casa das Artes de Laranjeiras

A exposição apresenta elementos que integravam o cotidiano de Isac, como cocar, arco e flecha, textos e gravações de um canto tradicional, compondo um panorama sobre sua trajetória e atuação em defesa do território indígena. Segundo a fundadora da Casa Ikeuara, Nice Tupinambá, o processo de montagem considerou questões legais envolvendo o caso.

“Tudo que foi colocado na obra passa pela mão de advogados para saber se pode ou não. Tenho uma das telas que ainda não está pronta porque estou esperando a aprovação do advogado para saber se posso falar da forma como estou colocando lá”, explicou.

Para Nice, a mostra também expressa uma demanda coletiva. “Essa exposição Isac Tembé é um pedido de justiça, uma cobrança por justiça, não só para ele, mas para todos aqueles que tombaram dentro da Amazônia e não tiveram justiça”, afirmou.

Ela destaca que o espaço busca reunir memória e resistência. “A venda do artesanato financia a luta indígena, financia a roupa dos brigadistas, o ônibus para cobrar demarcação. A gente queria ter um espaço em que pudéssemos demonstrar a nossa cultura, mas também trazer a nossa luta”, disse.

O espaço prepara uma curadoria voltada para visitantes locais, com atenção aos preços das peças e aos desafios de produção. Nice afirma que a equipe busca financiamentos para disponibilizar materiais mais acessíveis. “A gente quer abraçar esse público que se abriu para entender as culturas indígenas e para ser defensor da Amazônia. Estamos nos preparando com comida ancestral, vivências e uma diversidade de povos e artesãos para receber esse público e contar um pouco da sua história”, disse.

Arte e território

Além da mostra sobre Isac, a Casa Ikeuara abriga obras, artesanato e criações de mais de 80 povos da Amazônia, incluindo biojoias, cerâmicas, grafismos, vestuário e objetos tradicionais. O local mantém ainda uma exposição permanente sobre Tuíre Kayapó, liderança histórica marcada pela defesa intransigente da floresta e da autonomia dos povos indígenas.

De acordo com Nice, a proposta é fortalecer o diálogo com quem vive na cidade. “O nosso povo é muito desconhecedor da cultura indígena. Todo mundo aprendeu que indígena era um só, com a mesma tradição, e isso não é verdade. Nosso papel é mostrar essa diversidade e ganhar o público para a nossa causa”, declarou.

SERVIÇO:

  • Local: Casa Ikeuara da Amazônia – Travessa Piedade, 638, bairro Reduto;
  • Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 18h.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

isac tembé

exposição isac tembé

cultura

casa ikeuara
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda