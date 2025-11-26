Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guilherme Arantes anuncia turnê '50 Anos-Luz' e confirma show em Belém em 2026

Cantor lança álbum novo junto à turnê comemorativa e revisita sucessos marcantes

Amanda Martins
fonte

Guilherme Arantes (Divulgação)

O cantor e compositor Guilherme Arantes iniciou a contagem regressiva para celebrar cinco décadas de carreira com a turnê 50 Anos-Luz”. A série de apresentações está prevista para começar em março de 2026, com estreia em São Paulo. Entre as cidades confirmadas, Belém receberá o espetáculo no dia 15 de maio de 2026, na Assembleia Paraense, conforme anunciou a Link Produtora na última terça-feira (25). A última passagem do artista pela capital paraense ocorreu em 2024, quando celebrou seu aniversário de 71 anos com uma apresentação especial.

VEJA MAIS

image Guilherme Arantes anuncia pausa nos shows após problema no coração: 'Chateado e reflexivo'
O artista afirma que o momento não é fácil para a indústria musical e revela se sentir um "peixe fora do aquário"

image Antonio Cicero é autor de canções que marcaram a MPB; relembre algumas
Poeta e compositor, Antonio Cicero foi parceiro de Marina Lima, Lulu Santos, Guilherme Arantes, dentre outros

image Exclusivo: Guilherme Arantes retorna a Belém e apresenta sucessos e canções recentes
Este ano, o intérprete de músicas que embalaram novelas como “Cheias de Charme” e “Anjo Mau” completa 71 anos de vida e celebra os mais de 48 de carreira

Em comunicado divulgado nas redes, Arantes destacou que será uma oportunidade para revisitar sucessos que atravessaram gerações, como “Amanhã”, “Planeta Água”, “Um Dia, Um Adeus”, “Coisas do Brasil” e “Deixa Chover”. O cantor também informou que lançará um álbum de inéditas como parte das comemorações. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site oficial do projeto. 

A agenda divulgada inclui apresentações no Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus, Brasília e Santos. Confira:

  • 07/03 - São Paulo/SP – Espaço Unimed
  • 14/03 - Rio de Janeiro/RJ - VIVO RIO
  • 21/03 - Curitiba/PR - Teatro Positivo
  • 10/04 - Fortaleza/CE - T.B.C
  • 11/04 - Recife/PE - Teatro Guararapes
  • 18/04 - Belo Horizonte/MG - Minascentro
  • 25/04 – POA- Araújo Vianna
  • 09/05 - Ribeirão Preto/SP - Multiplan Hall
  • 15/05 – Belém- Assembleia Paraense
  • 16/05 - Manaus/AM - Studio 5
  • 23/05 - Brasilia/DF – Ulysses C.C
  • 30/05 - Santos/SP - Convention Cente
     

Com uma carreira marcada pela presença constante na televisão, Guilherme Arantes acumula composições que integraram trilhas de novelas da TV Globo. Entre elas, “Meu Mundo e Nada Mais”, na novela Anjo Mau (1976), e “Cheia de Charme”, lançada em 1985 e relembrada na novela homônima exibida em 2012. O artista também integrou o universo infantil com “Lindo Balão Azul”, tema de abertura do programa Balão Mágico, em 1983. Segundo dados do Ecad, Arantes registra 374 obras musicais e 590 gravações cadastradas, tendo sido gravado por nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Elis Regina, intérprete de “Aprendendo a Jogar”, um de seus sucessos mais conhecidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

turnê 50 anos de carreira Guilherme Arantes

guilherme arantes

cultura

celebridades
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda