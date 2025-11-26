Guilherme Arantes anuncia turnê '50 Anos-Luz' e confirma show em Belém em 2026

O cantor e compositor Guilherme Arantes iniciou a contagem regressiva para celebrar cinco décadas de carreira com a turnê “50 Anos-Luz”. A série de apresentações está prevista para começar em março de 2026, com estreia em São Paulo. Entre as cidades confirmadas, Belém receberá o espetáculo no dia 15 de maio de 2026, na Assembleia Paraense, conforme anunciou a Link Produtora na última terça-feira (25). A última passagem do artista pela capital paraense ocorreu em 2024, quando celebrou seu aniversário de 71 anos com uma apresentação especial.

Em comunicado divulgado nas redes, Arantes destacou que será uma oportunidade para revisitar sucessos que atravessaram gerações, como “Amanhã”, “Planeta Água”, “Um Dia, Um Adeus”, “Coisas do Brasil” e “Deixa Chover”. O cantor também informou que lançará um álbum de inéditas como parte das comemorações. Os ingressos estarão disponíveis em breve no site oficial do projeto.

A agenda divulgada inclui apresentações no Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus, Brasília e Santos. Confira:

07/03 - São Paulo/SP – Espaço Unimed

14/03 - Rio de Janeiro/RJ - VIVO RIO

21/03 - Curitiba/PR - Teatro Positivo

10/04 - Fortaleza/CE - T.B.C

11/04 - Recife/PE - Teatro Guararapes

18/04 - Belo Horizonte/MG - Minascentro

25/04 – POA- Araújo Vianna

09/05 - Ribeirão Preto/SP - Multiplan Hall

15/05 – Belém- Assembleia Paraense

16/05 - Manaus/AM - Studio 5

23/05 - Brasilia/DF – Ulysses C.C

30/05 - Santos/SP - Convention Cente



Com uma carreira marcada pela presença constante na televisão, Guilherme Arantes acumula composições que integraram trilhas de novelas da TV Globo. Entre elas, “Meu Mundo e Nada Mais”, na novela Anjo Mau (1976), e “Cheia de Charme”, lançada em 1985 e relembrada na novela homônima exibida em 2012. O artista também integrou o universo infantil com “Lindo Balão Azul”, tema de abertura do programa Balão Mágico, em 1983. Segundo dados do Ecad, Arantes registra 374 obras musicais e 590 gravações cadastradas, tendo sido gravado por nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Elis Regina, intérprete de “Aprendendo a Jogar”, um de seus sucessos mais conhecidos.