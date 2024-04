Exclusivo: Guilherme Arantes retorna a Belém e apresenta sucessos e canções recentes

Guilherme Arantes está de volta a Belém. O cantor natural de São Paulo retorna aos palcos da capital próximo dia 13 deste mês, levando ao público as canções que marcaram sua trajetória ao longo dos mais de 48 anos de carreira. Além dos sucessos mais conhecidos pelo público, o compositor apresentará seus trabalhos mais recentes em uma grande celebração aos 71 anos de vida.

Ao Grupo Liberal, Arantes revelou que Belém é uma cidade mágica, onde viveu muitos episódios, e ainda aproveitou para relembrar suas vivências na capital paraense. "O Círio, muitas viagens de passeio. É uma culinária fantástica. Tenho muitos amigos, Fafá e Leila Pinheiro. Amo estar em Belém, é um pedaço da minha vida com certeza", falou o compositor.

Seu processo criativo, por vezes, começa com apenas uma brincadeira no piano. Foi dessa forma, ao passear os dedos nas teclas, que o compositor de "Cheia de Charme" deu vida a vários de seus sucessos. "Começa sempre no lúdico, vão aparecendo pequenos fragmentos. É uma espécie de rascunho, ficar rabiscando em guardanapo, em papel de pão, assim que tudo começa."

Ao longo das cinco décadas de carreira, Arantes lançou 27 álbuns e acumulou sucessos que caíram no gosto dos fãs, como "Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lance Legal” e “Brincar de Viver”. O artista já teve músicas gravadas por cantores renomados. Entre eles, Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa.

Influências da Espanha dentro do novo álbum

Cantor se apresenta no dia 13 de abril em Belém (Foto/Marcia Gonzalez)

Há cinco anos, o cantor se divide entre Salvador, no Brasil, e Ávila, cidade medieval da Espanha, uma forte influência no seu mais recente trabalho, o álbum "A Desordem dos Templários". Na época do isolamento ocasionado pela pandemia, Guilherme ficou em sua residência espanhola e aproveitou o tempo para estudar orquestração e música barroca.

Lá, ele criou o álbum "A Desordem dos Templários", que apresenta tons medievais, renascentistas e barrocos. O trabalho de Arantes, lançado em 2021, une a balada pop tradicional que integram a trajetória do músico aos elementos como o lundu, a valsa, a modinha, a bossa nova, a toada ternária mineira e o baião.

"[A criação] foi durante a pandemia. A temática foi mais radical para esse lado. Aproveitei a 'guerra de narrativas' deste nosso tempo e fiz um disco mais exótico, muito bem avaliado e apreciados. As músicas nasceram dentro desse contexto, com climas ambientados na nova locação medieval. Foi uma grande ‘curtição’", relembra.

A Desordem dos Templários contém 10 faixas inéditas e duas bônus, entre elas “El Rastro” e “Vinheta do Templário”. Na capa, o disco traz referências a época medieval e apresenta um cavaleiro em fuga de um vilarejo em chamas. A capa do álbum é assinada pelo professor de ilustração, Daniel Miguez. Já a programação gráfica traz referências a uma estrutura de “almanaque” e tipologias de xilogravura, uma “brincadeira” feita pelo pianista.

Pela primeira vez, na música-título, Arantes decidiu se aventurar por um "manifesto progressivo-cangaceiro", como ele mesmo denomina. A canção foi criada diante de uma possível normalização da violência e da impunidade, que geram uma "guerra de narrativas", como uma nova Idade Média na barbárie vista nas redes sociais.

Novos projetos e relação com o público

Após “A Desordem dos Templários”, Guilherme já orquestra os próximos lançamentos para seus fãs. Desta vez, seu trabalho será mais focado em elementos marcantes das canções do seu país, os quais fazem falta a Arantes. “Será bem mais MPB, com certeza, porque senti falta de ‘Brasil’, desse acento estético e clássico da música brasileira”, complementa.

Arantes está animado para o show de sábado (13). O retorno à casa de shows em Belém é motivo de festa para ele, que tem apreço pela plateia paraense. "É um público quentíssimo, maravilhoso. É uma honra para mim voltar. Prometo uma festa completa!", finaliza.

Carreira

Guilherme tem vários sucessos que fizeram parte das novelas da TV Globo. “Meu mundo e nada mais”, de 1975, entrou para a trilha sonora da novela Anjo Mau. Inspirada na mulher carioca, “Cheia de charme”, lançada em 1985, foi tema da novela Cheias de Charme em 2012 e embalou momentos românticos do personagem Fabian, interpretado pelo ator Ricardo Tozzi. Arantes também integrou o programa de TV "Balão Mágico", com a canção “Lindo balão azul”, que era tema de abertura da atração exibida em 1983.

Em mais de 48 anos de carreira, o músico possui 374 obras musicais e 590 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Ele foi gravado por artistas como Maria Bethânia, Caetano Veloso e Elis Regina, que fez sucesso com a canção “Aprendendo a jogar”, escrita pelo cantor.

Serviço:

Show Guilherme Arantes

Quando: sábado (13)

Onde: Assembleia Paraense, Avenida Almirante Barroso, 4614 - Souza

Valores: Pista: R$ 120,00, Mesa Ouro: R$ 900,00, Mesa Prata: R$ 800,00, Camarote fechado (14 unidades): R$ 2.520,00 e Camarote individual: R$ 180,00.

Horário: 22 horas

Informações: 981475222

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)