Maria Rita e Guilherme Arantes cancelam participação em álbum de Sérgio Reis

A repercussão do áudio em que o cantor Sérgio Reis convoca líderes dos sindicatos de caminhoneiros e produtores de soja pressionarem o Senado a aprovar o voto impresso e a "tirar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal)", vem acumulando rejeição à carreira artística do ex-parlamentar.

Gutemberg Guarabyra (da dupla com Luiz Carlos Sá) foi o primeiro a cancelar a participação no novo álbum de Sergio Reis. Nesta sexta-feira, 20, o Globlo publicou que também Maria Rita e Guilherme Arantes, que já haviam gravado versões inéditas de "Romacom o sertanejo, desautorizaram a inclusão das faixas no disco.

A assessoria da filha de Elis Regina informou que "Maria Rita não faz mais parte do projeto (de Sérgio Reis)" e representantes de Guilherme Arantes disseram que o sertanjo não tem mais autorização para incluir a gravação realizada no álbum.

Arantes ainda declarou ao jornal: "Para mim, compositor, a gota d'água, sem querer brincar de trocadilho, foi esse colega dizer que não é frouxo, que não é mulher. Para mim, essa expressão bastou. Chega. Não quero mais participar e ponto final. "Planeta água" é uma ode ao espírito feminino da natureza, chave da alma brasileira. A água é o elemento-símbolo do Brasil , elemento-chave da natureza feminina do universo. E é no feminino que está a força desse elemento da vida. Assim, e só por conta desse equívoco, ficou incompatível a canção com o intérprete.

Logo após o presidente Jair Bolsonaro ter sido derrotado na Câmara Federal com o projeto que restitui o voto impesso, Sérgio Reis publicou o áudio polêmico em que convoca sindicatos de caminhoneiros e produtores de soja a irem até Brasília pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no dia 8 de setembro, para entregar uma intimação dizendo assim: "'Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os minitros do Supremo Tribunal Federal'. Não é um pedido, é uma ordem. Se não cumprirem em 72 horas, nós vamos parar o país".

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão determinados pelo STF para investigar Sergio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ).