Guilherme Arantes completa 70 anos de vida com uma carreira singular na MPB

Desde o primeiro álbum com “Meu Mundo e Nada Mais”, que invadiu as programações de rádio e paradas de sucessos no Brasil em 1976, Guilherme Arantes encanta os brasileiros com suas canções marcantes da MPB. O cantor, compositor e tecladista paulistano celebra os 70 anos de vida hoje (28) ativo, relevante e com uma série de projetos atuais. Após passar 10 meses montando o estúdio em Ávila, na Espanha, Guilherme Arantes se prepara para voltar aos palcos brasileiros em outubro.

Guilherme Arantes teve suas composições interpretadas por artistas dos mais diversos segmentos musicais e gerações, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Elis Regina, Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Maglore, Marquinhos Moura, Paulo Miklos, Daniel, Ivete Sangalo, Maria Rita, Belo, Sandy & Júnior, Zé Ramalho, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Belchior, e muitos outros.

O compositor conseguiu atingir esse amplo espectro da música sem cair em concessões, obstinado em sempre ser ele mesmo e com sua música própria. Guilherme que surgiu no cenário musical com uma banda de rock progressivo nos anos 70 conseguiu se manter relevante ao longo dos anos. Essa influência foi misturada com o pop, R&B, MPB e até música erudita, com espaço para as letras com uma esperança inesgotável.

O autor de “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Aprendendo a Jogar”, “Êxtase”, “Um Dia Um Adeus”, “Coisas do Brasil” e “Planeta Água” atraiu fãs em todas as camadas sociais e idades.

Entretanto, durante sua trajetória Guilherme Arantes também vivenciou as polêmicas dos festivais e duras críticas de jornalistas. Em 1981, no Festival MPB Shell, a canção “Planeta Água” conquistou o público do Maracanãzinho que cantou junto, mas os jurados deram o título para a canção “Purpurina”, interpretada por Lucinha Lins.

“Eu cantei Planeta Água no festival e o Walter Silva, era um crítico conhecido como Pica-Pau, ele escrevia na Folha de São Paulo. E era um disco-jóquei importante do tempo da bossa nova, da tradição da música MPB anterior. Ele que chama Planeta Água como hino da Sabesp e decreta que era uma letra desimportante. Era uma letra de lugares comuns, que era uma letra medíocre, e que aquele festival tinha sido o pior de todos os tempos, o que eu participei, na contracapa da Ilustrada”, relembrou Guilherme Arantes durante a entrevista para o podcast Corredor 5.

Algo que Tom Jobim e João Gilberto discordariam dos críticos da época. Ambos elogiaram as composições de Guilherme. Tom Jobim chegou a dizer que gostaria de ter composto a música de Guilherme “Coisas do Brasil”. “Ele falou ‘nossa essa aí eu vou dizer para você que eu deveria ter feito’. Você ouvir do Tom Jobim que ele gostaria de ter feito Coisas do Brasil...Nossa, eu cheguei em casa chorando em casa. Depois o João Gilberto veio falar comigo que gostava dessa música”, lembrou.

Guilherme Arantes conquistou respeito enorme dos colegas de profissão e dos fãs. Inúmeros álbuns tributo de vozes femininas a grupos independentes foram lançados. Além de ser um dos artistas que mais teve músicas em trilhas sonoras de novelas televisivas. Atravessando gerações, Guilherme Arantes continua incorporando elementos musicais de várias origens para criar uma linguagem original.