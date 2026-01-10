Anitta encerra Ensaios em Belém com 'Show das Poderosas' em versão rock doido

Anitta encerrou o primeiro Ensaios da Anitta em Belém com uma mistura de ritmos. No Estádio do Mangueirão, a cantora apresentou uma versão especial de “Show das Poderosas”, seu primeiro grande hit, com a batida de rock doido.

A música fez parte de uma das últimas do repertório, antecedendo o encerramento oficial com “Boys Don’t Cry”, que também ganhou uma batida de tecnomelody no final.

VEJA MAIS

Durante o show, Anitta agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que adorou trazer a turnê de pré-Carnaval para Belém, prometendo retornar à capital paraense em breve.

Ao longo do show, a cantora dividiu o palco com as artistas paraenses Gaby Amarantos e Viviane Batidão.