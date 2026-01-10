Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MC Danny destaca look inspirado na bandeira do Pará para Ensaios e brinca: 'Estou igual a Joelma'

A artista realizou uma participação especial no show de Anitta na capital paraense

Amanda Martins
fonte

MC Danny compartilha detalhes de sua preparação para Ensaios da Anitta em Belém (Reprodução/ Instagram)

A cantora MC Danny, primeira participação especial a subir ao palco dos Ensaios da Anitta em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, utilizou os Stories do Instagram, neste sábado (12), para mostrar detalhes do figurino escolhido para o show. As cores da saia e do cropped foram inspiradas na bandeira do Pará.

Ela explicou que o figurino foi inteiramente produzido por um profissional de Belém, assim como a maquiagem e o cabelo. “Gente, depois eu vou postar o meu look completo para vocês verem, mas só para ressaltar: a roupa toda foi feita por uma pessoa de Belém, do Pará; a make por uma pessoa de Belém do Pará, com um maquiador, e o cabelo também”, iniciou a MC.

Ainda nos Stories, a cantora comparou o visual ao estilo de Joelma, artista paraense conhecida por figurinos marcantes nos palcos.

mc danny

ensaios da anitta em belém

Ensaios da Anitta

cultura
Cultura
