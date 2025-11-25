Algodoal recebe Feira Cultural 2025 com foco na valorização da cultura africana

A ilha de Algodoal, em Maracanã, recebe na próxima quinta-feira (27) a Feira Cultural 2025 da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Ferreira. Tradicional na comunidade, o evento terá como tema central a cultura africana, destacando a influência e a importância das matrizes afro na formação cultural brasileira e amazônica. Durante a programação, serão apresentados os resultados do Projeto Ciranda das Artes.

Ao longo do dia, a escola promoverá atividades que integram estudantes, famílias e moradores da ilha. Pela manhã, os alunos participam de brincadeiras africanas, inspiradas em jogos tradicionais que estimulam integração, coordenação e respeito às raízes culturais.

À tarde, o público poderá visitar exposições no formato de fotovarais, com trabalhos produzidos nas oficinas de desenho, aquarela e iniciação à fotografia (caixa mágica), realizadas pelo Projeto Ciranda das Artes.

No período da noite, a quadra da escola será transformada em um grande palco para apresentações culturais que valorizam a ancestralidade afro-brasileira. Danças regionais, música e outras manifestações compõem a programação, que inclui ainda bingo e venda de comidas, reforçando o envolvimento da comunidade.

Ciranda das Artes

Um dos destaques da Feira será a apresentação dos resultados do Projeto Ciranda das Artes, realizado pela ONG Namazônia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). As atividades desenvolvidas na escola fazem parte do conjunto de ações do projeto, que teve apoio da direção, coordenação pedagógica e professores da Escola Maria de Lourdes Ferreira na implementação das oficinas na ilha.

A mostra reunirá produções das oficinas de desenho, aquarela, confecção e musicalização em flauta artesanal, iniciação à fotografia e dança regional.

Também estão previstas apresentações dos alunos de dança regional; do grupo de flauta artesanal comandado pelo mestre Marinho, responsável pelas oficinas de musicalização e confecção de flauta; e do grupo de carimbó Misturadinhos, formado por estudantes da escola, que se apresentarão acompanhados pelos participantes da oficina de dança regional.