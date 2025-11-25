Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Algodoal recebe Feira Cultural 2025 com foco na valorização da cultura africana

A programação ocorrerá na próxima quinta-feira (27)

O Liberal
fonte

Algodoal recebe Feira Cultural 2025 com foco na valorização da cultura africana. (Divulgação)

A ilha de Algodoal, em Maracanã, recebe na próxima quinta-feira (27) a Feira Cultural 2025 da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Ferreira. Tradicional na comunidade, o evento terá como tema central a cultura africana, destacando a influência e a importância das matrizes afro na formação cultural brasileira e amazônica. Durante a programação, serão apresentados os resultados do Projeto Ciranda das Artes.

Ao longo do dia, a escola promoverá atividades que integram estudantes, famílias e moradores da ilha. Pela manhã, os alunos participam de brincadeiras africanas, inspiradas em jogos tradicionais que estimulam integração, coordenação e respeito às raízes culturais.

À tarde, o público poderá visitar exposições no formato de fotovarais, com trabalhos produzidos nas oficinas de desenho, aquarela e iniciação à fotografia (caixa mágica), realizadas pelo Projeto Ciranda das Artes.

No período da noite, a quadra da escola será transformada em um grande palco para apresentações culturais que valorizam a ancestralidade afro-brasileira. Danças regionais, música e outras manifestações compõem a programação, que inclui ainda bingo e venda de comidas, reforçando o envolvimento da comunidade.

Ciranda das Artes

Um dos destaques da Feira será a apresentação dos resultados do Projeto Ciranda das Artes, realizado pela ONG Namazônia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). As atividades desenvolvidas na escola fazem parte do conjunto de ações do projeto, que teve apoio da direção, coordenação pedagógica e professores da Escola Maria de Lourdes Ferreira na implementação das oficinas na ilha.

A mostra reunirá produções das oficinas de desenho, aquarela, confecção e musicalização em flauta artesanal, iniciação à fotografia e dança regional.

Também estão previstas apresentações dos alunos de dança regional; do grupo de flauta artesanal comandado pelo mestre Marinho, responsável pelas oficinas de musicalização e confecção de flauta; e do grupo de carimbó Misturadinhos, formado por estudantes da escola, que se apresentarão acompanhados pelos participantes da oficina de dança regional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Algodoal recebe Feira Cultural 2025 com foco na valorização da cultura africana
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação da PF mira comércio ilegal de ouro no Pará e outros quatro estados

Conforme a Polícia Federal, o trabalho policial busca coletar mais elementos de provas com o fim de subsidiar/robustecer as informações policiais que já foram identificadas nas investigações

25.11.25 12h30

POLÍCIA

Homem é preso por atrair menino com pirulito e dinheiro, estuprá-lo e mantê-lo em galinheiro no Pará

A própria mãe da criança denunciou o caso à Polícia Civil, que iniciou as investigações e as buscas pelo suspeito

25.11.25 9h45

PARÁ 

IPS Brasil 2025 revela contrastes na qualidade de vida no Pará

Belém se destaca como líder do ranking estadual, alcançando 62,33 pontos e ficando acima da média nacional

24.11.25 19h28

ALIMENTAÇÃO

Introdução alimentar: sinais de prontidão, riscos e alimentos liberados para bebês

Gastropediatra orienta como iniciar a introdução alimentar com segurança, evitar engasgos e adaptar sabores típicos do Pará para a rotina do bebê

23.11.25 10h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

CALOTES FISCAIS

Cobertura da dívida da Cerpasa com o Pará rende ameaças ao Grupo Liberal

Após reportagens sobre os bilhões devidos pela cervejaria aos cofres públicos do Pará, Grupo Liberal é alvo de “recados” dados pela empresa - um deles por Paulo Tamer, ex-delegado e consultor de segurança

23.11.25 15h29

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da FCP acabam na segunda-feira (24); veja como participar

Seleção oferta 13 vagas para níveis médio e superior; inscrições são gratuitas e realizadas pelo Sipros

21.11.25 21h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda