O Liberal chevron right Pará chevron right

IPS Brasil 2025 revela contrastes na qualidade de vida no Pará

Belém se destaca como líder do ranking estadual, alcançando 62,33 pontos e ficando acima da média nacional

O Liberal
fonte

Belém se destaca como líder do ranking estadual. (Foto: Ag. Pará | Arquivo)

O IPS Brasil 2025, indicador que mede a qualidade de vida em municípios a partir de 57 variáveis sociais e ambientais, revela um cenário de fortes contrastes no Pará. O estudo avaliou os 144 municípios paraenses considerando três dimensões, necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades, e mostrou que, embora existam avanços em algumas regiões, o estado ainda enfrenta desafios estruturais profundos.

Belém se destaca como líder do ranking estadual, alcançando 62,33 pontos e ficando acima da média nacional, que é de 61,96. Logo em seguida aparece Canaã dos Carajás, com 61,13 pontos, resultado impulsionado pelo bom desempenho no componente Moradia. O município foi um dos poucos do estado a superar a marca de 60 pontos, demonstrando capacidade de converter desenvolvimento econômico em melhorias percebidas pela população.

Apesar desses destaques, o desempenho médio do Pará ficou em 53,71 pontos, abaixo da já modesta média da Região Norte e na última posição entre os estados brasileiros. O Pará aparece atrás do Maranhão, penúltimo colocado, que registrou 55,96 pontos no índice de 2025. A distância em relação à média nacional reforça a urgência de políticas públicas capazes de reduzir desigualdades e fortalecer áreas críticas.

O levantamento também acende um alerta para municípios que enfrentam condições particularmente adversas. Jacareacanga e Bannach registraram os piores resultados do estado e figuram entre os cinco menores índices do país. As deficiências mais graves aparecem nas dimensões relacionadas às oportunidades, especialmente em Educação Superior e Direitos Individuais.
Os dados do IPS Brasil 2025 indicam que, embora o Pará tenha exemplos de progresso, a maioria dos municípios ainda carece de investimentos estruturais que garantam acesso equitativo a serviços básicos, ampliação do bem-estar e geração de oportunidades. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

pará
Pará
