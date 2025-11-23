Homem é preso suspeito de incendiar a casa da companheira em Muaná, no Marajó
Motivação do incêndio ainda não foi esclarecida pelas autoridades
Um homem identificado como Mateus L. M. foi preso no início da manhã deste domingo (23) no município de Muaná, na Ilha do Marajó, pertencente à microrregião do Arari, no Pará. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Muaná, com apoio da Polícia Militar, que utilizou uma embarcação para cumprir o mandado.
Segundo informações da 5ª Superintendência Regional do Marajó Oriental (RISP), o suspeito teria incendiado a casa onde vivia com a, até então, mulher, com quem mantinha um relacionamento há cinco anos. O crime ocorreu em outubro deste ano. Com o fogo, o imóvel e pertences da vítima foram destruídos.
Mateus vai responder na Justiça por incêndio majorado e dano qualificado em contexto de violência patrimonial.
A ocorrência foi comprovada por meio de depoimentos de testemunhas e de relatório de local de crime elaborado pelas autoridades responsáveis. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o incêndio.
