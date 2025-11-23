Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso suspeito de incendiar a casa da companheira em Muaná, no Marajó

Motivação do incêndio ainda não foi esclarecida pelas autoridades

O Liberal
fonte

Suspeito responde por incêndio majorado e dano qualificado em contexto de violência patrimonial (Divulgação/ 5ª RISP)

Um homem identificado como Mateus L. M. foi preso no início da manhã deste domingo (23) no município de Muaná, na Ilha do Marajó, pertencente à microrregião do Arari, no Pará. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Muaná, com apoio da Polícia Militar, que utilizou uma embarcação para cumprir o mandado.

VEJA MAIS

image Pedestre morre atropelado por motocicleta em grave acidente na Centenário e moradores protestam
Acidente de trânsito ocorreu na avenida Centenário, no sentido da avenida Júlio César

image Idosa suspeita de matar gato é levada à Demapa, em Belém
Segundo a Polícia Civil, ela responderá pelo crime de maus-tratos

image Incêndio é registrado em área de mata na Ilha de Cotijuba, em Belém
Segundo moradores, o sinistro já foi controlado

Segundo informações da 5ª Superintendência Regional do Marajó Oriental (RISP), o suspeito teria incendiado a casa onde vivia com a, até então, mulher, com quem mantinha um relacionamento cinco anos. O crime ocorreu em outubro deste ano. Com o fogo, o imóvel e pertences da vítima foram destruídos

Mateus vai responder na Justiça por incêndio majorado e dano qualificado em contexto de violência patrimonial.

A ocorrência foi comprovada por meio de depoimentos de testemunhas e de relatório de local de crime elaborado pelas autoridades responsáveis. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o incêndio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Homem é preso suspeito de incendiar a casa da companheira em Muaná

ilha no Marajó

violência patrimonial

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda