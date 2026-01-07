Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Carga com incensos mata-mosquito contrabandeados é apreendida na BR-316, em Castanhal

Produtos de origem estrangeira não tinham autorização para comércio no Brasil

O Liberal
fonte

Carga com incensos mata-mosquito contrabandeados é apreendida na BR-316, em Castanhal. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Uma carga com 23 caixas de incensos mata-mosquito de origem estrangeira, sem autorização de comercialização no Brasil, foi apreendida na BR-316, em Castanhal. Os itens foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (06/01), durante uma fiscalização no km 54 da rodovia.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 19h, quando os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha Belém - Fortaleza. Durante a inspeção no veículo, os produtos irregulares foram localizados e identificados como incensos repelentes de mosquitos, de origem estrangeira.

A proibição da comercialização de incensos mata-mosquito estrangeiros no Brasil se deve à ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sem essa autorização, a composição química do produto é desconhecida e não passou por testes de segurança, não havendo garantia de eficácia no combate a doenças como a dengue, além do risco de emissão de substâncias tóxicas ou potencialmente cancerígenas, prejudiciais à saúde humana e animal.

Os agentes constataram que a mercadoria estava sob posse dos motoristas do veículo. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência e todo o material apreendido será encaminhado à Receita Federal para as providências legais.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apreensão de incenso

policia rodoviaria federal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

DETIDO

Homem é autuado por suspeita de fraude de consumo energia em fábrica de pescados em Icoaraci

Operação identificou manipulação no medidor e desvio superior a 200 mWh, suficiente para abastecer 1,3 mil casas por um mês

08.01.26 18h31

MORTE

Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a PM no Tocantins

A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado

08.01.26 17h33

ACIDENTE

Motociclista é atingida por carro na avenida Centenário, em Belém

Vítima foi arremessada por vários metros após ser atingida por um carro que tentava fazer uma conversão; motorista ainda não foi identificado

08.01.26 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

POLÍCIA

Homem é preso por agredir companheira a vassouradas dentro de van em Ananindeua

A mulher disse à Polícia Civil que essa não tinha sido a primeira vez que o suspeito tinha batido nela

08.01.26 9h31

PRISÃO

Casal que matou mulher com 27 facadas na Sacramenta é preso

Os dois foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e responderão pelo crime de homicídio

14.10.20 16h57

feminicídio

Lutador preso por matar a esposa estrangulada em Ananindeua alega legítima defesa, diz delegada

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (3), na casa que o casal morava, em Ananindeua

04.04.23 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda