Carga com incensos mata-mosquito contrabandeados é apreendida na BR-316, em Castanhal

Uma carga com 23 caixas de incensos mata-mosquito de origem estrangeira, sem autorização de comercialização no Brasil, foi apreendida na BR-316, em Castanhal. Os itens foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (06/01), durante uma fiscalização no km 54 da rodovia.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu por volta das 19h, quando os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha Belém - Fortaleza. Durante a inspeção no veículo, os produtos irregulares foram localizados e identificados como incensos repelentes de mosquitos, de origem estrangeira.

A proibição da comercialização de incensos mata-mosquito estrangeiros no Brasil se deve à ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sem essa autorização, a composição química do produto é desconhecida e não passou por testes de segurança, não havendo garantia de eficácia no combate a doenças como a dengue, além do risco de emissão de substâncias tóxicas ou potencialmente cancerígenas, prejudiciais à saúde humana e animal.

Os agentes constataram que a mercadoria estava sob posse dos motoristas do veículo. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência e todo o material apreendido será encaminhado à Receita Federal para as providências legais.