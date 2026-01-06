Capa Jornal Amazônia
Polícia

Idoso é agredido no Terminal Rodoviário de Belém; suspeito foi preso no local

A agressão ocorreu após dois passageiros se esbarraram durante a circulação no terminal

O Liberal
fonte

A imagem, meramente ilustrativa, mostra a área interna do Terminal Rodoviário de Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal (Arquivo))

Um idoso foi agredido no Terminal Rodoviário de Belém. A agressão ocorreu na segunda-feira (5). O homem apontado como agressor foi conduzido e preso ainda no local. A Sinart, empresa administradora do Terminal Rodoviário de Belém, informa que, na segunda-feira (5), ocorreu um episódio isolado envolvendo dois passageiros que se esbarraram durante a circulação no terminal. “De forma injustificável e sem qualquer motivação aparente, um dos envolvidos agrediu de maneira covarde um senhor, que foi a vítima da ocorrência”, acrescenta.

Ainda segundo a empresa, o agressor foi imediatamente contido e preso ainda no local. Todas as providências cabíveis foram adotadas de forma rápida e eficiente, com o acionamento das autoridades competentes e o devido suporte à vítima. "Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a vítima e seus familiares”, afirma. “É importante destacar que este lamentável episódio não teve origem em falhas de segurança do terminal. Trata-se de uma atitude isolada, totalmente fora dos padrões de racionalidade e convivência, que foge a qualquer controle preventivo”, afirma.

A Sinart informa ainda que reafirma seu compromisso com a segurança, o bem-estar e a integridade de todos os usuários, colaboradores e parceiros do Terminal Rodoviário de Belém, “mantendo-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais”. Em nota, a Polícia Civil informa que o autor do crime foi preso em flagrante e apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), unidade que investiga o caso. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração da ocorrência.

Palavras-chave

idoso é agredido no terminal rodoviário de belém

jornal amazônia
Polícia
.
