Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Terminal Rodoviário de Belém espera crescimento de 30% de passageiros neste feriado

Devem passar pelo terminal aproximadamente 17.800 pessoas durante os próximos três dias

O Liberal
fonte

Expectativa de aumento de 30% no número de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém. (Imagem/ (Ivan Duarte / O Liberal))

A administração do Terminal Rodoviário de Belém espera aumento no número de passageiros de aproximadamente 30% no feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta segunda-feira (08), em relação ao ano passado.

Cerca de 13.700 devem embarcar nesse período, e 4.100 pessoas devem desembarcar em Belém, somando uma estimativa total de aproximamente 17.800 passageiros circulando no Terminal.

Os destinos mais procurados são Mosqueiro, Salinas, Cametá, Vigia, Marudá (Marapanim), Castanhal, Baião, Acará e Tauá. Já para fora do estado são Goiânia, Fortaleza, São Luiz, Teresina e São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Terminal Rodoviário de Belém

belém

Nossa Senhora da Conceição

feriado

movimentação do terminal rodoviário
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

FOLGA

Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro

Capital paraense adota ponto facultativo em data dedicada a Nossa Senhora da Conceição

02.12.25 0h21

belém

Operação retira trailers que ocupavam irregularmente vias públicas na Marambaia

Antes da remoção, os proprietários dos trailers foram notificados previamente e receberam prazo para retirar os veículos voluntariamente

02.12.25 0h01

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

ALTERAÇÕES

Autoescolas de Belém temem redução de alunos após mudanças nas regras para obtenção de CNH

Gestores de algumas unidades afirmaram que ainda devem aguardar a entrada em vigor da medida para detalhar, de forma oficial, o impacto das mudanças

03.12.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda