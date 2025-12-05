Terminal Rodoviário de Belém espera crescimento de 30% de passageiros neste feriado
Devem passar pelo terminal aproximadamente 17.800 pessoas durante os próximos três dias
A administração do Terminal Rodoviário de Belém espera aumento no número de passageiros de aproximadamente 30% no feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta segunda-feira (08), em relação ao ano passado.
Cerca de 13.700 devem embarcar nesse período, e 4.100 pessoas devem desembarcar em Belém, somando uma estimativa total de aproximamente 17.800 passageiros circulando no Terminal.
Os destinos mais procurados são Mosqueiro, Salinas, Cametá, Vigia, Marudá (Marapanim), Castanhal, Baião, Acará e Tauá. Já para fora do estado são Goiânia, Fortaleza, São Luiz, Teresina e São Paulo.
