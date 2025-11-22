Pedestre morre atropelado por motocicleta em grave acidente na Centenário e moradores protestam

Um grave acidente ocorreu na noite deste sábado (22), na avenida Centenário, em Belém. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta e morreu no local. A vítima teve o braço arrancado no acidente de trânsito na via no sentido da avenida Júlio César. Os moradores interditaram a via nos dois sentidos, próximo à rua Betânia.

Segundo a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 20h. O pedestre que atravessava a via ficou gravemente ferido e morreu no local. O condutor da moto se feriu, mas foi atendido e encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro Municipal (HPSM) da 14 de Março. O braço da vítima fatal foi arrancado com o impacto.

Após um grave acidente de trânsito, moradores interditaram a avenida Centenário, em Belém. (Érika Krstevski / Reprodução Redes Sociais)

A população se revoltou com o acidente e interditou o trânsito no local colocando fogo em pneus e lixo no meio da rua. Os moradores reclamam que os acidentes são constantes na localidade. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local e tentam negociar com os manifestantes a liberação da via.