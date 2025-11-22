Capa Jornal Amazônia
Pedestre morre atropelado por motocicleta em grave acidente na Centenário e moradores protestam

Acidente de trânsito ocorreu na avenida Centenário, no sentido da avenida Júlio César

O Liberal
fonte

População interditou a avenida Centenário, próximo à rua Betânia, após morte de um pedestre, na noite deste sábado (22). (Reprodução redes sociais)

Um grave acidente ocorreu na noite deste sábado (22), na avenida Centenário, em Belém. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta e morreu no local. A vítima teve o braço arrancado no acidente de trânsito na via no sentido da avenida Júlio César. Os moradores interditaram a via nos dois sentidos, próximo à rua Betânia.

Segundo a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu por volta das 20h. O pedestre que atravessava a via ficou gravemente ferido e morreu no local. O condutor da moto se feriu, mas foi atendido e encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro Municipal (HPSM) da 14 de Março. O braço da vítima fatal foi arrancado com o impacto.

image Após um grave acidente de trânsito, moradores interditaram a avenida Centenário, em Belém. (Érika Krstevski / Reprodução Redes Sociais)

A população se revoltou com o acidente e interditou o trânsito no local colocando fogo em pneus e lixo no meio da rua. Os moradores reclamam que os acidentes são constantes na localidade. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local e tentam negociar com os manifestantes a liberação da via.

 

