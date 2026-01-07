Padrasto mata enteado por causa de discussão de futebol amador

Uma discussão de futebol teria sido a motivação para um homicídio na madrugada do último domingo (04) na comunidade Nova Colônia, em Cametá, município do nordeste do Pará. A vítima Moisés Piteira de Oliveira, de 23 anos, foi atingido por um golpe de faca na região das costelas pelo próprio padrasto Giovandro Pinto de Aragão, de 47 anos.

O suspeito foi presto na última segunda-feira (05). Durante uma ação rápida, investigadores conseguiram localizar e prender o suspeito. Giovandro foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a ocorrência atendida por equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 00h30 do domingo (04), o homicídio ocorreu na localidade conhecida como Campo do Rosenildo.

De acordo com testemunhas, Moisés e o padrasto passaram o dia ingerindo bebida alcoólica, quando uma discussão sobre futebol acabou evoluindo para agressão física. Durante o conflito, o Giovandro teria se armado com uma faca e acertado um golpe fatal no jovem. Após o crime, a PM ainda realizou buscas na área, mas o suspeito não foi localizado naquele momento.

A perícia foi realizada no local do crime para esclarecer a dinâmica do homicídio. O caso segue sob investigação. A Polícia Civil segue com as investigações para elucidar os fatos.