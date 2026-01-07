Empresário é executado a tiros dentro de caminhonete em Marabá

Um crime violento chocou os moradores de Marabá na tarde desta quarta-feira (07). O empresário Arnaldo Torres dos Santos, de 32 anos, foi executado com tiros de arma de fogo, enquanto estava ao volante de sua caminhonete Toyota Hilux. O crime ocorreu na Rua 27, à altura da Quadra 73, no loteamento Delta Park II, em Marabá. As marcas no automóvel apontam pelo oito disparos contra o veículo, ainda não se sabe quantos tiros atingiram a vítima.

A principal testemunha do crime é a irmã da vítima, que estava no banco do carona ao lado de Arnaldo, no momento da execução. O empresário alvejado tombou sobre o colo da irmã, no banco do carona. Em depoimento, ela relatou que os dois não são de Marabá e que ambos estavam na localidade para mostrar uma casa da família para uma pessoa interessada em alugar o imóvel. O anúncio havia sido feito em um site de classificados.

De acordo com a irmã da vítima, a apresentação da propriedade à pretensa locatária ocorreu sem nenhuma interrupção ou anormalidade. Após a possível locatária ir embora ocorreu o crime, quando Arnaldo havia acabado de entrar na Hillux para deixar o local.

O atirador agiu rapidamente. Testemunhas deram informações conflitantes sobre o veículo utilizado na fuga. Alguns relatos mencionam que o criminoso usava capacete e estava de moto, outros apontam para a presença de um carro preto na esquina no momento do crime. O assassinato ocorreu por volta das 15 horas. A caminhonete da vítima ficou parada no meio da rua e continua diversas marcas de bala na porta do motorista.

Uma das equipes que estiveram na ocorrência foi do capitão da Polícia Militar Williames Costalat, do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), acionados para a ocorrência de baleamento. Ao chegar ao local, os policiais constataram o homicídio e isolaram a área.

“A gente se deslocou até o local do fato. Manteve contato com testemunhas para entender a dinâmica de como ocorreu esse crime. Posteriormente, quando o SAMU constatou o óbito, nós acionamos a Delegacia de Homicídios para fazer os levantamentos e a investigação”, explicou o capitão Costalat, ao portal Correio de Carajás. O capitão Costalat informou ainda que Arnaldo vinha a Marabá esporadicamente para tratar de assuntos relacionados ao imóvel.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, já iniciou as investigações para elucidar a motivação e a autoria do crime. Peritos estiveram no local de crime ainda durante a tarde pra levantar informações. A Polícia Militar também segue em diligências na tentativa de localizar o suspeito.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.