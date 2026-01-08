Homem agride companheira, ameaça vizinha, apanha de moradores e vai preso no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de praticar os crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica contra a companheira em Oeiras do Pará, no Marajó. Os agentes foram acionados para conter uma tentativa de linchamento em via pública, quando moradores detiveram o suspeito após ele agredir a vítima. Conforme as autoridades, o homem invadiu a residência de uma vizinha, ameaçando-a e desferindo um golpe em seu rosto por tentar impedir as agressões. O caso ocorreu no dia 2 deste mês, mas só foi divulgado na última segunda-feira (5/1).

A Polícia Civil localizou a companheira do suspeito, que se encontrava com medo e não queria denunciar o caso, mas foi convencida pelos policiais a prestar as declarações necessárias. Ainda durante as investigações, os policiais constataram que o homem havia descumprido uma medida cautelar judicial e havia removido a tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as diligências e capturaram o suspeito em flagrante, encaminhando-o para a Delegacia de Oeiras do Pará, onde foi autuado e passou pelos procedimentos de praxe. A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. O autuado permanece à disposição do Poder Judiciário.