Diretor do Aeroporto de Itaituba morre em acidente na BR-230, em Uruará

José André Paxiúba Soares, diretor do Aeroporto de Itaituba, no sudoeste do Pará, morreu em acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (7/1) na altura do quilômetro 140 da BR-230, nas proximidades da Vila Alvorada, zona rural de Uruará.

Segundo o portal A Voz do Xingu, o veículo em que ele estava caiu de uma ponte. André não conseguiu soltar o cinto de segurança e acabou morrendo afogado.

O condutor do automóvel conseguiu sobreviver. Ainda de acordo com A Voz do Xingu, ele foi levado ao Hospital de Uruará para receber atendimento médico. No momento, as circunstâncias que levaram o carro a cair no rio não foram esclarecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Uruará apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "Uma pessoa morreu no local e uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.

De acordo com o Portal Giro, André Paxiúba estava à frente da direção do aeroporto desde 2019 e, ao longo dos anos, desempenhou diferentes funções relevantes no município, sendo reconhecido por sua atuação na área de infraestrutura e gestão pública.